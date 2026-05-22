Cássia segue em grande fase e fez mais uma vítima (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
Na luta principal da noite no UFC BJJ 8, Mikey Musumeci voltou a demonstrar por que é considerado um dos maiores nomes do grappling na atualidade. O norte-americano encarou Kevin Dantzler pelo cinturão peso-galo masculino e precisou de menos de um round para garantir mais uma vitória por finalização.
Fiel ao seu estilo agressivo e extremamente técnico, Mikey Musumeci puxou para a guarda logo nos primeiros movimentos, conseguiu raspar o adversário e iniciou uma sequência de ataques nas pernas. Apesar de Dantzler conseguir escapar inicialmente e retornar em pé, o campeão rapidamente retomou o controle da luta ao atacar novamente o calcanhar do desafiante, dessa vez garantindo a finalização e ampliando ainda mais seu domínio dentro da categoria até 61kg.
Cássia Moura supera compatriota e segue como campeã
No co-main event do UFC BJJ 8, Cássia Moura também teve atuação dominante em sua primeira defesa de cinturão no peso-galo feminino. A brasileira enfrentou a compatriota Sabrina Gondim em um duelo totalmente nacional e mostrou eficiência estratégica até encontrar a finalização no segundo assalto.
Sabrina começou melhor e surpreendeu nos primeiros segundos com uma bela queda. No entanto, Cássia rapidamente ajustou a luta, conseguiu retornar em pé e, posteriormente, levou o confronto para o solo, onde passou a controlar as ações nas costas da desafiante durante boa parte do primeiro round.
A campeã voltou ainda mais agressiva no segundo assalto. Após novamente conquistar as costas, Cássia Moura encaixou o mata-leão e forçou a desistência de Sabrina Gondim, encerrando o combate de forma dominante e mantendo o cinturão em sua posse.
Com mais uma atuação convincente, Mikey Musumeci segue consolidado como um dos atletas mais técnicos e difíceis de serem superados no UFC BJJ. Já Cássia Moura reforça seu crescimento dentro da organização e amplia sua sequência positiva em confrontos de alto nível no cenário feminino do grappling profissional.
RESULTADOS COMPLETOS:
UFC BJJ 8
UFC Apex, em Las Vegas (EUA)
Quinta-feira, 21 de maio de 2026
Mikey Musumeci finalizou Kevin Dantzler com uma chave de calcanhar no 1R
Cássia Moura finalizou Sabrina Gondim com um mata-leão no 2R
William Tackett finalizou Manuel Ribamar com uma chave de calcanhar no 1R
Ethan Crelinsten finalizou Danilo Moreira com um mata-leão no 1R
Jett Thompson finalizou Derek Rayfield com uma chave de joelho no 3R
Keith Krikorian derrotou Landon Elmore por decisão unânime dos jurados
Liam Crelinsten finalizou Max Livingston com um mata-leão no 2R
Azamat Bakytov x Thomas David terminou em empate majoritário
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