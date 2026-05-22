Cássia segue em grande fase e fez mais uma vítima - (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Cássia segue em grande fase e fez mais uma vítima (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Publicado 22/05/2026 16:00 | Atualizado 22/05/2026 16:49

O UFC BJJ 8, realizado na última quinta-feira (21), em Las Vegas (EUA), confirmou a força de dois dos principais campeões da organização. Em mais uma noite de alto nível técnico no grappling, Mikey Musumeci e Cássia Moura defenderam seus cinturões com autoridade e permaneceram no topo das respectivas divisões.



Na luta principal da noite no UFC BJJ 8, Mikey Musumeci voltou a demonstrar por que é considerado um dos maiores nomes do grappling na atualidade. O norte-americano encarou Kevin Dantzler pelo cinturão peso-galo masculino e precisou de menos de um round para garantir mais uma vitória por finalização.



Fiel ao seu estilo agressivo e extremamente técnico, Mikey Musumeci puxou para a guarda logo nos primeiros movimentos, conseguiu raspar o adversário e iniciou uma sequência de ataques nas pernas. Apesar de Dantzler conseguir escapar inicialmente e retornar em pé, o campeão rapidamente retomou o controle da luta ao atacar novamente o calcanhar do desafiante, dessa vez garantindo a finalização e ampliando ainda mais seu domínio dentro da categoria até 61kg.

Mikey Musumeci finalizou Kevin Dantzler com uma chave de calcanhar na luta principal (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Cássia Moura supera compatriota e segue como campeã



No co-main event do UFC BJJ 8, Cássia Moura também teve atuação dominante em sua primeira defesa de cinturão no peso-galo feminino. A brasileira enfrentou a compatriota Sabrina Gondim em um duelo totalmente nacional e mostrou eficiência estratégica até encontrar a finalização no segundo assalto.



Sabrina começou melhor e surpreendeu nos primeiros segundos com uma bela queda. No entanto, Cássia rapidamente ajustou a luta, conseguiu retornar em pé e, posteriormente, levou o confronto para o solo, onde passou a controlar as ações nas costas da desafiante durante boa parte do primeiro round.



A campeã voltou ainda mais agressiva no segundo assalto. Após novamente conquistar as costas, Cássia Moura encaixou o mata-leão e forçou a desistência de Sabrina Gondim, encerrando o combate de forma dominante e mantendo o cinturão em sua posse. No co-main event do UFC BJJ 8, Cássia Moura também teve atuação dominante em sua primeira defesa de cinturão no peso-galo feminino. A brasileira enfrentou a compatriota Sabrina Gondim em um duelo totalmente nacional e mostrou eficiência estratégica até encontrar a finalização no segundo assalto.Sabrina começou melhor e surpreendeu nos primeiros segundos com uma bela queda. No entanto, Cássia rapidamente ajustou a luta, conseguiu retornar em pé e, posteriormente, levou o confronto para o solo, onde passou a controlar as ações nas costas da desafiante durante boa parte do primeiro round.A campeã voltou ainda mais agressiva no segundo assalto. Após novamente conquistar as costas, Cássia Moura encaixou o mata-leão e forçou a desistência de Sabrina Gondim, encerrando o combate de forma dominante e mantendo o cinturão em sua posse.

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Com mais uma atuação convincente, Mikey Musumeci segue consolidado como um dos atletas mais técnicos e difíceis de serem superados no UFC BJJ. Já Cássia Moura reforça seu crescimento dentro da organização e amplia sua sequência positiva em confrontos de alto nível no cenário feminino do grappling profissional.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC BJJ 8

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Quinta-feira, 21 de maio de 2026



Mikey Musumeci finalizou Kevin Dantzler com uma chave de calcanhar no 1R

Cássia Moura finalizou Sabrina Gondim com um mata-leão no 2R

William Tackett finalizou Manuel Ribamar com uma chave de calcanhar no 1R

Ethan Crelinsten finalizou Danilo Moreira com um mata-leão no 1R

Jett Thompson finalizou Derek Rayfield com uma chave de joelho no 3R

Keith Krikorian derrotou Landon Elmore por decisão unânime dos jurados

Liam Crelinsten finalizou Max Livingston com um mata-leão no 2R

Azamat Bakytov x Thomas David terminou em empate majoritário Com mais uma atuação convincente, Mikey Musumeci segue consolidado como um dos atletas mais técnicos e difíceis de serem superados no UFC BJJ. Já Cássia Moura reforça seu crescimento dentro da organização e amplia sua sequência positiva em confrontos de alto nível no cenário feminino do grappling profissional.Mikey Musumeci finalizou Kevin Dantzler com uma chave de calcanhar no 1RCássia Moura finalizou Sabrina Gondim com um mata-leão no 2RWilliam Tackett finalizou Manuel Ribamar com uma chave de calcanhar no 1REthan Crelinsten finalizou Danilo Moreira com um mata-leão no 1RJett Thompson finalizou Derek Rayfield com uma chave de joelho no 3RKeith Krikorian derrotou Landon Elmore por decisão unânime dos juradosLiam Crelinsten finalizou Max Livingston com um mata-leão no 2RAzamat Bakytov x Thomas David terminou em empate majoritário