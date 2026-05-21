Jon Jones reafirmou seu desejo em rescindir seu contrato de exclusividade com o UFC(Foto: Reprodução/Instagram)
Durante participação na transmissão do show promovido pela "Most Valuable Promotions" em parceria com a Netflix, "Bones" indicou que gostaria de testar suas habilidades exclusivamente no ringue. Aos 38 anos e sem lutar no MMA desde 2024, o americano afirmou que acredita ter atributos técnicos capazes de lhe render sucesso também na nobre arte.
“Eu realmente queria boxear. Se eu tivesse concentrado toda a minha energia apenas nas minhas mãos, nas combinações e na potência dos meus socos, acho que surpreenderia muita gente. Eu adoraria lutar Boxe. Isso seria muito divertido”, declarou Jon Jones, em conversa com sua assessora de imprensa.
A fala reforça o momento de distanciamento entre Jon Jones e o UFC. Recentemente, o ex-campeão também revelou publicamente o desejo de encerrar seu vínculo contratual com a organização, sinalizando interesse em buscar oportunidades fora da companhia presidida por Dana White. O principal entrave, no entanto, segue sendo seu contrato de exclusividade com o Ultimate.
A movimentação acontece em meio ao crescimento da Netflix no mercado dos esportes de combate. Após promover seu primeiro evento de MMA em parceria com a MVP, empresa fundada por Jake Paul, a plataforma passou a ser vista como uma possível nova casa para superlutas e projetos paralelos envolvendo grandes estrelas. Neste contexto, Jones parece atento ao cenário.
Apesar de nunca ter sido reconhecido como um nocauteador puro, o legado de Jon Jones no MMA foi construído sobre um arsenal técnico extremamente completo, criatividade ofensiva e domínio físico sobre adversários de elite. Seu jogo inclui controle de distância, Wrestling, cotoveladas devastadoras e inteligência tática - características que poderiam exigir adaptação considerável em uma eventual transição para o Boxe.
A carreira de Jon Jones no MMA dispensa apresentações. Considerado por muitos o maior lutador da história do esporte, o americano construiu cartel de 28 vitórias, uma derrota por desclassificação e um "no contest" (luta sem resultado). Ex-campeão dominante dos meio-pesados e posteriormente campeão dos pesos-pesados, "Bones" soma triunfos sobre nomes como Alexander Gustafsson, Daniel Cormier, Ciryl Gane, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Stipe Miocic e Maurício Shogun.
Agora, resta saber se a trajetória lendária de Jon Jones realmente ganhará um novo capítulo fora do MMA - desta vez, entre as cordas.
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