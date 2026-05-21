Jon Jones reafirmou seu desejo em rescindir seu contrato de exclusividade com o UFC - (Foto: Reprodução/Instagram)

Jon Jones reafirmou seu desejo em rescindir seu contrato de exclusividade com o UFC(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 21/05/2026 09:00

Cada vez mais distante de um retorno ao octógono, Jon Jones parece disposto a explorar novos caminhos nos esportes de combate. Presente no evento que marcou a estreia da Netflix no MMA, realizado no último sábado (16), na Califórnia (EUA), o ex-campeão do UFC voltou a alimentar rumores sobre sua saída definitiva da organização e surpreendeu ao revelar interesse real em migrar para o Boxe profissional.



Durante participação na transmissão do show promovido pela "Most Valuable Promotions" em parceria com a Netflix, "Bones" indicou que gostaria de testar suas habilidades exclusivamente no ringue. Aos 38 anos e sem lutar no MMA desde 2024, o americano afirmou que acredita ter atributos técnicos capazes de lhe render sucesso também na nobre arte.



“Eu realmente queria boxear. Se eu tivesse concentrado toda a minha energia apenas nas minhas mãos, nas combinações e na potência dos meus socos, acho que surpreenderia muita gente. Eu adoraria lutar Boxe. Isso seria muito divertido”, declarou Jon Jones, em conversa com sua assessora de imprensa.



A fala reforça o momento de distanciamento entre Jon Jones e o UFC. Recentemente, o ex-campeão também revelou publicamente o desejo de encerrar seu vínculo contratual com a organização, sinalizando interesse em buscar oportunidades fora da companhia presidida por Dana White. O principal entrave, no entanto, segue sendo seu contrato de exclusividade com o Ultimate.



A movimentação acontece em meio ao crescimento da Netflix no mercado dos esportes de combate. Após promover seu primeiro evento de MMA em parceria com a MVP, empresa fundada por Jake Paul, a plataforma passou a ser vista como uma possível nova casa para superlutas e projetos paralelos envolvendo grandes estrelas. Neste contexto, Jones parece atento ao cenário.