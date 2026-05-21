Atualmente cerca de 100 jovens participam do projeto social voltado para o Jiu-Jitsu - (Foto: Divulgação)

Atualmente cerca de 100 jovens participam do projeto social voltado para o Jiu-Jitsu (Foto: Divulgação)

Publicado 21/05/2026 08:00

O jiu-jitsu tem sido utilizado como ferramenta de inclusão social no Rio Grande do Sul através do Projeto Combate Solidário, iniciativa desenvolvida no Ginásio Tancredo Neves, em Alvorada. Voltado para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, o projeto oferece gratuitamente aulas de artes marciais, atividades educativas e acompanhamento voltado à formação cidadã.



Organizada pelo Instituto General de Ensino (IGE), em parceria com a Federação de MMA Esportivo do Rio Grande do Sul (FMMAE-RS), a ação conta com apoio da Prefeitura de Alvorada e integra o programa Pró-Esporte RS, da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado, além da iniciativa privada.



Atualmente, cerca de 100 crianças e jovens participam das atividades no contraturno escolar. A maioria dos alunos é formada por estudantes da rede pública de ensino de Alvorada e de outras cidades da região metropolitana e do interior do estado. Mesmo com apenas três meses de funcionamento, o projeto já opera próximo da capacidade máxima de vagas.