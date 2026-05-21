Atualmente cerca de 100 jovens participam do projeto social voltado para o Jiu-Jitsu (Foto: Divulgação)
Organizada pelo Instituto General de Ensino (IGE), em parceria com a Federação de MMA Esportivo do Rio Grande do Sul (FMMAE-RS), a ação conta com apoio da Prefeitura de Alvorada e integra o programa Pró-Esporte RS, da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado, além da iniciativa privada.
Atualmente, cerca de 100 crianças e jovens participam das atividades no contraturno escolar. A maioria dos alunos é formada por estudantes da rede pública de ensino de Alvorada e de outras cidades da região metropolitana e do interior do estado. Mesmo com apenas três meses de funcionamento, o projeto já opera próximo da capacidade máxima de vagas.
Responsável técnico da iniciativa, o faixa-preta 6º grau de jiu-jitsu Luís Brito afirma que o esporte tem papel importante no desenvolvimento pessoal dos participantes.
“Eu, como ex-lutador e atualmente gestor de entidades socioesportivas, sinto-me extremamente privilegiado por ter a oportunidade de treinar, orientar e contribuir na formação de centenas de crianças e adolescentes de diferentes idades, ajudando-os a construir e forjar um futuro melhor para si e para suas famílias”, afirmou.
Além do trabalho social, o Combate Solidário também busca ampliar o acesso de atletas de baixa renda ao cenário competitivo. A instituição disponibiliza inscrições gratuitas para alunos dos projetos sociais em campeonatos nacionais e internacionais promovidos pelo próprio instituto, como o AJP Tour Jiu-Jitsu e o International MMA Tour.
A equipe já se prepara para uma das principais competições do calendário da modalidade no Sul do país, o tradicional AJP Tour Jiu-Jitsu, marcado para os dias 4, 5 e 6 de setembro de 2026, em Capão da Canoa, no litoral gaúcho. Antes disso, os atletas também estarão em ação no evento de São Francisco de Paula, nos dias 4 e 5 de julho.
Luís Brito destacou ainda a importância das parcerias entre iniciativa privada, federações esportivas e poder público para manter projetos sociais ligados ao esporte.
“Com a importante colaboração da iniciativa pública e privada, conseguimos transformar o esporte em uma poderosa ferramenta de inclusão social, educação, disciplina e desenvolvimento humano, proporcionando oportunidades reais para jovens que sonham com um futuro mais digno e promissor”, disse.
Ainda segundo o professor, o objetivo do projeto é ampliar o número de vagas nos próximos anos e fortalecer ações que utilizem o esporte como instrumento de desenvolvimento humano e integração social no Rio Grande do Sul.
“Desde já, agradeço a Deus pela oportunidade, pois sempre foi um grande sonho meu poder treinar dezenas, centenas e, futuramente, milhares de crianças e jovens no caminho do bem, utilizando o esporte como instrumento de transformação social, cidadania e esperança”, completou Luís Brito.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.