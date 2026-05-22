Quatro atletas seguem na disputa pelo prêmio de meio milhão de reais (Foto: Jungle Fight)
Quatro atletas seguem na disputa pelas duas vagas na grande final do GP. Os ingressos serão gratuitos e poderão ser retirados nas unidades da Farma Conde, em datas e horários que ainda serão divulgados pela organização.
De um lado da chave, o atual campeão da categoria, o paraense radicado no Rio de Janeiro Ernane Pimenta enfrenta o mineiro Guilherme Silva. Os dois avançaram com atuações dominantes nas quartas de final. Ernane venceu Edglebson Monteiro por nocaute no início do segundo round, enquanto Guilherme precisou de menos de dois minutos para nocautear Henerson Neném.
Na outra semifinal, Matheus The Monster encara o mineiro Fabrício Bakai. Representando São Paulo, The Monster garantiu vaga após finalizar Anderson Astro da Maldade com um mata-leão ainda no primeiro round. Já Bakai venceu Martin Farley por decisão unânime.
Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a escolha de São José dos Campos para receber o evento e exaltou a estrutura da arena.
“Guerreiros do Vale do Paraíba, se preparem porque vamos fazer história. A Farma Conde Arena é maravilhosa, moderna, não deve nada para nenhuma arena do mundo. Estou muito feliz de levar o Jungle Fight para uma cidade tão importante como São José dos Campos, e tenho certeza de que vamos lotar a arena. Quero agradecer muito ao Manoel, da Farma Conde, que faz toda a diferença, além do deputado federal Milton Vieira e do prefeito Anderson Farias pelo apoio, por investirem no esporte como ferramenta de inclusão social”, afirmou.
Responsável por levar o Jungle Fight para São José dos Campos, o deputado federal Milton Vieira convidou os lutadores da região para representarem o estado de São Paulo dentro da Arena Jungle.
“Convido a todos os lutadores do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, todo o Litoral Norte para participar das Eliminatórias Jungle nos dias 3 e no dia 4 de junho e também do grande evento no dia 6. Não percam essa oportunidade na Arena Farma Conde", avisou.
De acordo com a direção da Farma Conde, a realização do Jungle Fight na Farma Conde Arena coloca São José dos Campos na rota dos grandes eventos esportivos do país e fortalece o calendário de atrações nacionais da cidade.
“Receber um evento da dimensão do Jungle Fight reforça a capacidade da Farma Conde Arena de sediar grandes atrações esportivas, culturais e de entretenimento. Temos uma estrutura moderna, versátil e preparada para oferecer uma experiência completa ao público, aos atletas, às equipes técnicas e aos organizadores”, afirma Roberto Couto, diretor da Farma Conde Arena.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.