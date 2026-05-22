Quatro atletas seguem na disputa pelo prêmio de meio milhão de reais - (Foto: Jungle Fight)

Quatro atletas seguem na disputa pelo prêmio de meio milhão de reais (Foto: Jungle Fight)

Publicado 22/05/2026 09:00

O Jungle Fight confirmou para o dia 6 de junho, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, interior de São Paulo, as semifinais masculinas do Fight do Milhão, torneio que vai premiar o campeão dos meio-médios (77 kg) com meio milhão de reais. O evento terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV e Combate.



Quatro atletas seguem na disputa pelas duas vagas na grande final do GP. Os ingressos serão gratuitos e poderão ser retirados nas unidades da Farma Conde, em datas e horários que ainda serão divulgados pela organização.



De um lado da chave, o atual campeão da categoria, o paraense radicado no Rio de Janeiro Ernane Pimenta enfrenta o mineiro Guilherme Silva. Os dois avançaram com atuações dominantes nas quartas de final. Ernane venceu Edglebson Monteiro por nocaute no início do segundo round, enquanto Guilherme precisou de menos de dois minutos para nocautear Henerson Neném.