Campeã levará para casa nada menos que meio milhão de reais (Foto: Carlos Ventura)
A edição terá transmissão ao vivo do SporTV e do Combate, com o card completo a partir das 20h. A TV Globo exibe as quatro lutas do torneio também ao vivo, logo após o programa Altas Horas.
O card reúne atletas de diferentes estados do país e também uma concorrente internacional. Na abertura do torneio, a carioca Yasmin Guimarães, semifinalista da edição passada do Fight do Milhão no peso-mosca, retorna à Arena Jungle para enfrentar a uruguaia Xiomara Piriz, conhecida como “La Pitbull”. Na sequência, o torneio terá um clássico entre Rio de Janeiro e São Paulo. A carioca Isabella Araújo enfrenta a paulista Bianca Sattelmayer, a “Rainha do Caos”.
Depois, valendo pela outra chave, Maria Alice Fernandes representa o Rio diante da mineira Regiane Borges. Encerrando a noite, a paulista Nágila Bruna, a “Goku”, volta à categoria peso-palha para enfrentar Fabrizia Ketlinn Silva, de Goiás.
Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou o crescimento do MMA feminino e a importância da igualdade na premiação entre homens e mulheres.
“Essas meninas são guerreiras de verdade. Elas treinam duro, fazem grandes lutas e merecem toda essa valorização. O prêmio é o mesmo pago aos homens porque o Jungle Fight acredita no MMA feminino. A Globo vai colocar essas atletas para mais de 10 milhões de pessoas assistirem ao vivo. Isso muda vidas e ajuda a transformar a carreira dessas lutadoras.”
Wallid também ressaltou a importância do apoio político e institucional para a realização do evento em São Paulo.
“A estreia do GP feminino em São Paulo aconteceu por um pedido da primeira-dama Regina Nunes, que é uma madrinha do MMA feminino e acredita muito no esporte. Quero agradecer também ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador George Hato, ao deputado federal Felipe Becari e ao deputado estadual Rui Alves por acreditarem no esporte como ferramenta de inclusão social e ajudarem a transformar São Paulo na capital do MMA.”
O vereador George Hato celebrou mais uma edição do Jungle Fight na capital paulista e destacou o papel social do esporte.
“São Paulo tem recebido grandes eventos esportivos e o Jungle Fight faz parte desse calendário. O esporte ajuda na saúde, na disciplina e cria oportunidades para muitos jovens. Quero agradecer ao prefeito Ricardo Nunes pelo apoio ao evento e por acreditar no esporte como instrumento de transformação social.”
Os ingressos para o Jungle Fight 150 poderão ser trocados por ração e sachês destinados a animais. A organização também prevê ações de incentivo à adoção em parceria com a ONG Vira Lata Club. Pessoas que adotarem cães por meio da instituição terão acesso a áreas próximas à Arena Jungle durante o evento. Retire o ingresso digital pelo link https://junglefc.com.br/ingressos-150.
Confira abaixo o card completo:
Jungle Fight 150
Ginásio do Pelezão, São Paulo-SP
Sábado, 23 de maio de 2026
52 kg: Nágila Goku (SP) x Fabrizia Ketlinn Silva (GO)
52 kg: Maria Alice (RJ) x Regiane Martins Silva (MG)
52 kg: Isabella Araújo “Isa” (RJ) x Bianca Sattelmayer (SP)
52 kg: Yasmin Guimarães (RJ) x Xiomara Piriz (URU)
52 kg: Day Monster (AM) x Erianny Castaneda (RR)
70 kg: Rodrigo Ramos “Digão” (SP) x Mayck Zika (MG)
77 kg: Ryan Rubens Rodrigues Jucá (CE) x Fábio “FB” (RJ)
66 kg: Murilo Bento (SP) x Mateus Fidelis (MG)
66 kg: Johnatan Brito Gomes (SP) x Kaká Moreno (SP)
93 kg: Pedro Dom (RJ) x Nicolas Conrado (SP)
57 kg: Matheus Duarte (MG) x Mateus “Adesanya” (RJ)
84 kg: Marcelo Gabriel da Silva (SP) x Matheus Bomba (MG)
52 kg: Cecília Moura Pereira (RJ) x Isa Felix (SP)
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