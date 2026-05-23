Campeã levará para casa nada menos que meio milhão de reais - (Foto: Carlos Ventura)

Campeã levará para casa nada menos que meio milhão de reais (Foto: Carlos Ventura)

Publicado 23/05/2026 07:00 | Atualizado 23/05/2026 08:05

O Jungle Fight 150, neste sábado (23/5), no ginásio do Pelezão, em São Paulo, marca o início da temporada feminina do Fight do Milhão, torneio que colocou o MMA brasileiro em um novo patamar ao distribuir o maior prêmio da história nacional da modalidade. O GP será disputado na divisão peso-palha, até 52 kg, e a campeã levará para casa nada menos que meio milhão de reais, o mesmo valor pago ao vencedor do torneio masculino.



A edição terá transmissão ao vivo do SporTV e do Combate, com o card completo a partir das 20h. A TV Globo exibe as quatro lutas do torneio também ao vivo, logo após o programa Altas Horas.



O card reúne atletas de diferentes estados do país e também uma concorrente internacional. Na abertura do torneio, a carioca Yasmin Guimarães, semifinalista da edição passada do Fight do Milhão no peso-mosca, retorna à Arena Jungle para enfrentar a uruguaia Xiomara Piriz, conhecida como “La Pitbull”. Na sequência, o torneio terá um clássico entre Rio de Janeiro e São Paulo. A carioca Isabella Araújo enfrenta a paulista Bianca Sattelmayer, a “Rainha do Caos”.