Carlos Prates vive grande fase no UFC - (Foto: Reprodução/Instagram)

Carlos Prates vive grande fase no UFC(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 22/05/2026 18:00

A vitória dominante de Carlos Prates sobre o ex-campeão Jack Della Maddalena no UFC Perth, realizado na Austrália, parece ter colocado o brasileiro definitivamente na rota do cinturão dos meio-médios (até 77kg). Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", o paulista revelou que, logo após o combate, iniciou conversas importantes com a alta cúpula do Ultimate sobre o seu futuro na divisão.



Representante da Fighting Nerds e também da VTT, Carlos Prates explicou que o diálogo com dirigentes da organização aumentou ainda mais sua confiança em uma futura oportunidade pelo título. Sem entrar em detalhes sobre o conteúdo das conversas, o striker deixou claro que acredita estar muito próximo de disputar o cinturão da categoria.



“Eu conversei com Dana e o UFC depois da minha luta… Falamos sobre algumas coisas que eu não posso dizer, mas eu realmente acho que serei o próximo (desafiante ao cinturão). Não importa quem venha a vencer entre Islam e Ian Garry, eu serei o próximo”, afirmou o brasileiro.



O cenário da divisão até 77kg vive um momento de indefinição. A tendência nos bastidores é que o campeão Islam Makhachev coloque o cinturão em jogo diante de Ian Machado Garry, atual principal candidato ao title shot. Ainda sem confirmação oficial do UFC, o possível confronto é tratado como decisivo para os rumos da categoria nos próximos meses.



Mesmo diante da concorrência pesada no topo da divisão, Carlos Prates entende que seu momento dentro da organização fala por si só. O brasileiro chega embalado por atuações impactantes e consolidou sua posição entre os principais nomes da categoria após derrotar, de maneira consecutiva, atletas com histórico de cinturão no UFC.