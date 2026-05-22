Carlos Prates vive grande fase no UFC(Foto: Reprodução/Instagram)
Representante da Fighting Nerds e também da VTT, Carlos Prates explicou que o diálogo com dirigentes da organização aumentou ainda mais sua confiança em uma futura oportunidade pelo título. Sem entrar em detalhes sobre o conteúdo das conversas, o striker deixou claro que acredita estar muito próximo de disputar o cinturão da categoria.
“Eu conversei com Dana e o UFC depois da minha luta… Falamos sobre algumas coisas que eu não posso dizer, mas eu realmente acho que serei o próximo (desafiante ao cinturão). Não importa quem venha a vencer entre Islam e Ian Garry, eu serei o próximo”, afirmou o brasileiro.
O cenário da divisão até 77kg vive um momento de indefinição. A tendência nos bastidores é que o campeão Islam Makhachev coloque o cinturão em jogo diante de Ian Machado Garry, atual principal candidato ao title shot. Ainda sem confirmação oficial do UFC, o possível confronto é tratado como decisivo para os rumos da categoria nos próximos meses.
Mesmo diante da concorrência pesada no topo da divisão, Carlos Prates entende que seu momento dentro da organização fala por si só. O brasileiro chega embalado por atuações impactantes e consolidou sua posição entre os principais nomes da categoria após derrotar, de maneira consecutiva, atletas com histórico de cinturão no UFC.
Conhecido pelo estilo agressivo e alto poder de nocaute, o "Pesadelo" se tornou um dos atletas mais populares do elenco recente da organização. Além dos resultados expressivos dentro do octógono, Prates também ganhou notoriedade pela postura confiante nas entrevistas e pela forte conexão com os fãs.
Caso realmente confirme a previsão feita pelo próprio atleta, o UFC pode caminhar para colocar mais um brasileiro na disputa de cinturão ainda nesta temporada. Enquanto aguarda uma definição oficial da organização, Carlos Prates segue acompanhando atentamente os movimentos envolvendo Islam Makhachev e Ian Machado Garry, duelo que pode definir diretamente seu próximo passo na companhia.
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