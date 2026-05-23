Alain Prost durante GP de Monaco em 2024 - AFP

Alain Prost durante GP de Monaco em 2024AFP

Publicado 23/05/2026 09:48 | Atualizado 23/05/2026 09:49

Rio - Um dos maiores nomes da história do automobilismo, Alain Prost, de 71 anos, foi vítima de um assalto em sua casa na cidade suíça de Nyon, na última terça-feira (19). De acordo com o jornal local "Blick", o francês sofreu ferimentos leves na cabeça durante a ação dos criminosos.

Os bandidos invadiram a residência por volta de 8h30, no horário local, e, após ferirem o tetracampeão mundial de Fórmula 1, ameaçaram o restante de sua família. Um dos filhos do ex-piloto foi obrigado a abrir o cofre, mas ainda não há detalhes sobre a perda material.

Assim que foi acionada, a polícia local iniciou as buscas nos arredores de Nyon, mas não encontrou os autores do assalto. Após o assalto, a família de Prost recebeu atendimento psicológico. Até o momento, o ex-piloto e seus familiares não se pronunciaram sobre o caso.

De acordo com informações da imprensa suíça, logo depois do ocorrido, Prost deixou o país e seguiu para Dubai, onde também tem residência. Ele costuma se dividir entre as duas cidades e, quando está nos Emirados Árabes, se dedica ao ciclismo e ao golfe.

Um dos principais rivais de Ayrton Senna nas pistas, Alain Prost conquistou quatro títulos mundiais de Fórmula 1, sendo tricampeão pela McLaren (1985, 1986 e 1989) e campeão pela Williams (1993).