Alain Prost durante GP de Monaco em 2024AFP
Ícone da F-1, Alain Prost é assaltado em casa e sofre ferimento na cabeça
Francês, de 71 anos, teria viajado depois do ocorrido
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