Jogadores da equipe sub-20 do Macaé - Caio Lemos/ Macaé

Jogadores da equipe sub-20 do MacaéCaio Lemos/ Macaé

Publicado 23/05/2026 09:22 | Atualizado 23/05/2026 09:31

Rio - O futebol pode ser extremamente glamoroso para as estrelas das principais equipes do Brasil e do mundo, porém, em sua maioria é um esporte que conta com trabalhadores capazes de passar pelas dificuldades comuns de parte da população mais carente do país. Na última quinta-feira (20), atletas da equipe sub-20 do Macaé viveram uma situação lamentável. Os jovens entraram em campo contra o Niteroiense pela Série B1 do Campeonato Carioca, fora de casa, sem almoçar.

Em um print vazado do grupo do WhatsApp da comissão técnica com os jogadores, o então treinador da equipe sub-20, Marcão, enviou uma mensagem para seus comandados antes da partida para tratar da situação.

"Rapaziada, amanhã preciso que todos ajudem com a questão do almoço. Vinte e três reais. Eu paguei tudo em todos os jogos, mas para este jogo estamos realmente muito apertados. Graças a Deus, Cristiano (presidente do Macaé) conseguiu o transporte. Preciso da colaboração de todos", disse.

Após insistirem que não iriam pagar pelo almoço, os jogadores acabaram comendo pão com mortadela e tomaram um refrigerante para a partida. Dentro de campo, o Macaé acabou sendo derrotado por 8 a 1 pela equipe de Niterói.

Por meio das suas redes sociais, o Macaé divulgou uma nota lamentando o ocorrido e informou que não irá mais participar de competições de base enquanto não tiver a estrutura necessária para isso.