George Russell vai largar em primeiro na corrida sprint - Geoff Robins / AFP

George Russell vai largar em primeiro na corrida sprintGeoff Robins / AFP

Publicado 22/05/2026 21:30

O pilto britânico George Russell, da Mercedes, venceu o duelo desta sexta-feira (22) contra seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, garantindo a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1.



Russell superou o prodígio italiano, atual líder do Mundial de pilotos e vencedor dos três últimos GPs, por uma margem de apenas 0,068 segundos.



Antonelli, que detém uma vantagem de 20 pontos sobre Russell na classificação geral, havia liderado os treinos livres anteriores, ficando à frente do britânico.



Assim, a Mercedes dominou com mão de ferro o dia de abertura das atividades no Circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal.



Os carros da McLaren, pilotados por Lando Norris, o atual campeão da Fórmula 1, e Oscar Piastri, tiveram de se contentar com o terceiro e o quarto lugares para a corrida sprint de sábado.



Largando atrás estarão as Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, juntamente com o Red Bull de Max Verstappen.



O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) vai largar em 12º, uma posição à frente do argentino Franco Colapinto, que conseguiu ficar apenas alguns minutos na pista durante o treino livre devido a um problema na unidade de potência de seu Alpine.



O espanhol Fernando Alonso saiu ileso de um acidente durante a primeira fase da sessão.



O bicampeão mundial havia registrado um tempo bom o suficiente para competir na segunda fase (SQ2), mas não retornou à pista devido aos danos sofridos por seu Aston Martin após bater no muro, terminando em 16º lugar.



O mexicano Sergio Pérez (Cadillac) foi eliminado no SQ1 e largará da 17ª posição.

. Grid de largada da corrida sprint do GP do Canadá:

1ª fila:



George Russell (GBR/Mercedes)



Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)



2ª fila:



Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)



Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)



3ª fila:



Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)



Charles Leclerc (MON/Ferrari)



4ª fila:



Max Verstappen (HOL/Red Bull)



Isack Hadjar (FRA/Red Bull)



5ª fila:



Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)



Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)



6ª fila:



Nico Hülkenberg (ALE/Audi)



Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)



7ª fila:



Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)



Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)



8ª fila:



Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)



Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)



9ª fila:



Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)



Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)



10ª fila:



Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)



Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)



11ª fila:



Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)



Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)