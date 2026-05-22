Troféu da Copa do MundoCharly Triballeau / AFP
EUA exigem quarentena de delegação da RD Congo antes da Copa; entenda
País africano enfrenta um grave surto de ebola e tem estreia programada para o dia 21 de junho, contra Portugal
EUA exigem quarentena de delegação da RD Congo antes da Copa; entenda
País africano enfrenta um grave surto de ebola e tem estreia programada para o dia 21 de junho, contra Portugal
Técnico da Inglaterra explica ausência de medalhões na lista para a Copa
Nomes como Palmer, Foden e Maguire não foram chamados por Thomas Tuchel
México lança campanha contra cânticos homofóbicos na Copa do Mundo
País será uma das sedes do torneio internacional, ao lado de Estados Unidos e Canadá
Raphinha revela o que europeus do Barcelona pensam sobre a Copa: 'Que são os melhores'
Atacante do Barcelona acredita que Brasil pode dar a resposta ao companheiros em campo
Jogador inglês revela que não está na lista para a Copa do Mundo: 'Chocado'
Ele esteve com a seleção da Inglaterra nos dois amistosos de março
Presidente da CBF diz que Ancelotti teve '100% de autonomia' na convocação
Samir Xaud também comentou sobre lesão de Neymar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.