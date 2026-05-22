Raphinha pode enfrentar alguns companheiros no mata-mata da Copa do Mundo de 2026

Raphinha quer dar uma resposta em campo aos companheiros. O atacante revelou que os jogadores do Barcelona já conversam sobre a Copa do Mundo e, entre brincadeiras de qual time é o melhor, a seleção brasileira fica fora.
"Eu deixo falarem sozinho. Começam a falar sobre Copa, que são melhores, então deixo falarem. Dou confiança para eles. Depois, quando a gente se encontrar, a gente conversa sobre o assunto", afirmou o jogador à ESPN.
Raphinha não revelou os nomes, mas deu dicas ao citar os países apontados como os melhores pelos companheiros. Alguns dos jogadores que podem ter entrado na brincadeira são: Lamine Yamal, Pedri, Jules Koundé.
"Fica mais entre os europeus ali. Eu dou uma de maluco às vezes e finjo que não estou escutando. Mas eles ficam entre eles, um sacaneando o outro. Tem Espanha, França, Polônia. Até o polonês (Lewandowski) entra na briga. Eu finjo que não estou escutando. Gosto da hora do vamos ver, aí que é legal", completou.
Essa não é a primeira vez que o atacante da seleção brasileira mostra confiança contra um rival. Antes do clássico com a Argentina, pelas Eliminatórias, ele deu uma declaração polêmica em entrevista a Romário, ao dizer: "Porrada neles! No campo e fora se tiver que ser!"
Entretanto, o Brasil foi humilhado pelos argentinos ao perder por 4 a 1 no Monumental de Nuñez. E Raphinha não fez boa partida, sendo provocado pelos rivais após a partida.