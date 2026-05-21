A Alemanha anunciou nesta quinta-feira (21) a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A grande novidade na relação é o retorno de Manuel Neuer.
O goleiro havia se aposentado da seleção, mas suspendeu a pausa e estará à disposição de Julian Nagelsmann. Os alemães estão no Grupo E, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador.
Os convocados da Alemanha
. Goleiros: Manuel Neuer, Oliver Baumann e Alexander Nubel;
. Defensores: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah e Malick Thiaw;
. Meias e atacantes: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sané, Deniz Undav, Florian Wirtz e Nick Woltemade.
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