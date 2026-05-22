Pep Guardiola deixa o comando do Manchester City na próxima temporada - Isabella Bonotto / AFP

Pep Guardiola deixa o comando do Manchester City na próxima temporadaIsabella Bonotto / AFP

Publicado 22/05/2026 08:21

O Manchester City anunciou, na manhã desta sexta-feira (22), a saída do técnico Pep Guardiola, encerrando um dos ciclos mais vitoriosos do futebol europeu nos últimos 10 anos. Em comunicado, o clube informou que a despedida do treinador será neste domingo (24), no jogo contra o Aston Villa, no estádio Etihad, pela última rodada do Campeonato Inglês.

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"Não me perguntem os motivos da minha saída. Não há um motivo, mas, no fundo, eu sei que chegou a minha hora. Nada é eterno. Se fosse, eu estaria aqui. Eterno será o sentimento, as pessoas, as memórias e o amor que tenho pelo meu Manchester City", afirmou Guardiola, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

O treinador continuará sua relação com o City Football Group, conglomerado dono da equipe, ao assumir um cargo de embaixador global. A função fará com que ele dê conselhos técnicos aos clubes do grupo, além de trabalhar em projetos e colaborações específicas.

Trajetória histórica

Guardiola assumiu o Manchester City em julho de 2016. Desde então, o treinador marcou história: conquistou uma Liga dos Campeões, inédita para o clube, e estabeleceu dominância no cenário nacional ao conquistar seis das últimas 10 edições do Campeonato Inglês, incluindo quatro consecutivas.

Além disso, também venceu um Mundial de Clubes, três Copas da Inglaterra, três Supercopas da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa e cinco Copas da Liga Inglesa. Ele se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube, com 20 títulos, e o que mais disputou partidas na equipe: completará 593 jogos à beira do campo contra o Aston Villa, no domingo.