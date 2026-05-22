Thomas Tuchel é o técnico da InglaterraAdrian Dennis / AFP
Liderada pelo técnico Thomas Tuchel, a seleção inglesa, que conquistou o título mundial pela única vez em 1966, busca o bicampeonato. A equipe está no grupo L e fará sua estreia contra a Croácia, no dia 17 de junho. As outras partidas serão contra Gana e Panamá.
Veja os convocados da Inglaterra
Defensores: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Djed Spence (Tottenham);
Meio-campistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal) e Morgan Rogers (Aston Villa);
Atacantes: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern de Munique), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli) e Ollie Watkins (Aston Villa);
