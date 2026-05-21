Jorge Jesus no jogo do Al-Nassr contra o Damac

Depois de conquistar o Campeonato Saudita, Jorge Jesus confirmou que está de saída do Al-Nassr. Em entrevista ao canal 'GOAT' nesta quinta-feira (21), o treinador celebrou o título e relembrou que só aceitou o desafio para ajudar Cristiano Ronaldo a ser campeão.
"É uma vitória de todos. Foi um projeto difícil. Quando aceitei esse desafio, sabia que era difícil porque do outro lado tinha o Al-Hilal, que praticamente eu ajudei a construir uma grande equipe. E, para vencer este campeonato à frente do Al-Hilal, teríamos que ser muito melhores", disse o ex-técnico do Flamengo.
"E fomos porque fizemos um grupo muito unido, esta é uma vitória de toda a gente e, principalmente, para o Cris, porque ainda não tinha ganhado nenhum título na Arábia Saudita. Só aceitei esse desafio porque disse: 'Vou te ajudar a ser campeão, vamos ganhar o título, e depois vou me embora', que é o caso. Acabou. Para mim, acabou. É o último jogo que eu fiz no Al-Nassr", completou.
Agora, o Mister está de olho nas férias. O treinador anunciou que vai a Portugal e avisou que pensa em ir ao Rio de Janeiro.  
"Vou para Portugal, vou passar férias de dois, três dias, quatro dias em Portugal. Depois penso ir ao Brasil, penso em ir ao Rio (risos). Sim (pode ver Jorge Jesus no Brasil), mas não para treinar. Vou ao Brasil só para passar férias", contou Jorge Jesus.
O Al-Nassr sagrou-se campeão saudita ao vencer o Damac por 4 a 1 no Awwal Park Stadium, nesta quinta (21), pela última rodada da competição. O time de Jorge Jesus chegou aos 86 pontos e não pôde ser ultrapassado pelo Al-Hilal, que ficou em segundo com 84.