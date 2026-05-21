Dibu Martínez aquece antes da final da Liga Europa 2025/26Yasin Akgul / AFP
Após título, goleiro afirma ter jogado final com o dedo quebrado
Ele contou que se machucou ainda no aquecimento
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