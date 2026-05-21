Samir Xaud, atual presidente da CBF - Rafael Ribeiro / CBF

Samir Xaud, atual presidente da CBFRafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/05/2026 17:44

O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou nesta quinta-feira (21) que o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, teve "100% de autonomia" na convocação dos jogadores para a Copa do Mundo. Durante evento de reeleição de Felipe Feijó na Federação Alagoana de Futebol, o mandatário também comentou sobre a lesão de Neymar.



"A comissão técnica, com Ancelotti, tem 100% de autonomia nas escolhas de jogadores. A única coisa que eu pedi para ele foi que fôssemos campeões, que trouxéssemos o hexa para casa. Demos toda a estrutura necessária. Tudo o que a comissão técnica pediu, nós entregamos. Acredito que o Ancelotti, com toda a capacidade técnica que tem, vai deixar um legado positivo para o futebol brasileiro e, com certeza, trazer esse hexa", disse.



Já sobre Neymar, Xaud destacou que a recuperação dos atletas cabe à comissão técnica. "Eles que acompanham mais de perto. A gente espera é que estejam os 26 atletas para representarem a seleção brasileira na Copa do Mundo."

Programação da Seleção

Em 27 de maio, os jogadores vão se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação. No dia 31, o Brasil enfrentará o Panamá, em amistoso disputado no Maracanã, que vai marcar a despedida da Seleção do país.

Já no dia seguinte, a delegação irá para os Estados Unidos. A Seleção fará um amistoso com o Egito no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, em 6 de junho. No dia 13 de junho, o Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos, pela primeira rodada do grupo C.