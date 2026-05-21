Neymar foi convocado para a Copa - Raul Baretta / Santos

Neymar foi convocado para a CopaRaul Baretta / Santos

Publicado 21/05/2026 16:50

Rio - O apresentador do SporTV, André Rizek, defendeu que Neymar possa atuar como falso 9 na seleção brasileira. Na opinião dele, o atacante do Santos é o melhor finalizador que o Brasil tem e pode contribuir atuando dessa maneira.

"A ideia do Ancelotti é, obviamente, muito melhor do que vínhamos debatendo e vendo pra Neymar na Seleção. Nos últimos anos, a gente vinha desenhando o craque como um 10 clássico, como o Griezmann na França em 2018 e 2022. Não dá pro Neymar... Mas de falso 9, "atacante centralizado", sem responsabilidades defensivas, só aproveitando a visão de jogo e finalização ABSURDAS que ele tem, perto do gol... Acho mesmo que pode dar caldo. Neymar é disparado o melhor finalizador dos 9 atacantes da Copa. Por isso ele é o Ancelotti . É a melhor e talvez única ideia que vejo pra Neymar na Copa. Acho mesmo que pode funcionar muito", escreveu Rizek em sua conta no "X", o antigo Twitter.

Neymar foi um dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Os treinos na Granja Comary vão começar na semana que vem.

Com um edema na panturrilha esquerda, o camisa 10 deve ficar fora dos primeiros treinos da seleção brasileira. A previsão inicial é de que Neymar fique em tratamento por ao menos 10 dias. Com isso, é difícil que participe do amistoso contra o Panamá, dia 31 no Maracanã. A participação no confronto contra o Egito, já nos Estados Unidos, em 6 de junho, dependerá da evolução clínica.