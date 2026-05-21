Neymar foi convocado para a CopaRaul Baretta / Santos
Rizek defende Neymar como 'falso 9' na Seleção: 'Pode funcionar muito'
Atacante foi convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo
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