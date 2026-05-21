Thiago Silva jogou 14 vezes em retorno ao Porto e foi campeão português - Divulgação / Porto

Thiago Silva jogou 14 vezes em retorno ao Porto e foi campeão portuguêsDivulgação / Porto

Publicado 21/05/2026 10:11

Thiago Silva decidiu não renovar com o Porto e se despediu após menos de seis meses, com 14 partidas e o título do Campeonato Português. Aos 41 anos, ele ainda não definiu se jogará por mais uma temporada ou se encerrará a carreira.



"Estes meses me dizem que tudo valeu a pena. Foi tudo incrível, um prazer enorme, vivi momentos de grande felicidade. Vitórias, derrotas, suspense, nervosismo, ansiedade por saber se conquistaríamos o título, especialmente depois da derrota para o Casa Pia. Foram situações difíceis, mas o grupo manteve-se sempre muito forte e unido e merece tudo de bom", disse em vídeo divulgado pelo clube português.

FC Porto e Thiago Silva estão, agora, na história um do outro



Felicidades, Monstro!#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/B7I89UqKV7 — FC Porto (@FCPorto) May 21, 2026

Milan quer retorno de Thiago Silva

De férias, o experiente zagueiro conversa com o Milan para um possível retorno, segundo a ESPN. O convite está à mesa para um contrato de uma temporada antes de deixar os gramados.

Uma decisão deve ser tomada somente a partir de junho. O fato de ser amigo do atual diretor esportivo do clube italiano, Zlatan Ibrahimovic, pode pesar a favor.



Ídolo da torcida, Thiago Silva defendeu o Milan por três temporadas (2009/10, 2010/11 e 2011/12). Caso as partes se acertem, o jogador terá o terceiro retorno a um ex-clube.



Em 2024, ele voltou a atuar pelo Fluminense, onde antes havia jogado entre 2006 e 2008. Após deixar o Tricolor, acertou a segunda passagem pelo Porto, 22 anos depois da primeira vez.