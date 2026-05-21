Thiago Silva decidiu não renovar com o Porto e se despediu após menos de seis meses, com 14 partidas e o título do Campeonato Português. Aos 41 anos, ele ainda não definiu se jogará por mais uma temporada ou se encerrará a carreira.
"Estes meses me dizem que tudo valeu a pena. Foi tudo incrível, um prazer enorme, vivi momentos de grande felicidade. Vitórias, derrotas, suspense, nervosismo, ansiedade por saber se conquistaríamos o título, especialmente depois da derrota para o Casa Pia. Foram situações difíceis, mas o grupo manteve-se sempre muito forte e unido e merece tudo de bom", disse em vídeo divulgado pelo clube português.
FC Porto e Thiago Silva estão, agora, na história um do outro
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