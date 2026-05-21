Casemiro com seus troféus conquistadosDivulgação / Manchester United
Casemiro é liberado pelo Manchester United e também aguarda para se apresentar à Seleção
Volante, de 34 anos, foi convocado por Ancelotti
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