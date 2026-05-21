Casemiro com seus troféus conquistados - Divulgação / Manchester United

Casemiro com seus troféus conquistadosDivulgação / Manchester United

Publicado 21/05/2026 16:22

Rio - Assim como Vini Jr, o volante Casemiro, de 34 anos, foi liberado pelo Manchester United e não estará em campo na partida contra o Brighton, válida pela última rodada do Campeonato Inglês. Com isso, o veterano só aguarda a apresentação da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

"Decidimos que na semana passada seria o último jogo de Casemiro, acho que correu tão bem quanto todos nós poderíamos ter esperado. Ele tem sido fantástico. Parecia o momento certo", disse o treinador do Manchester United, Michael Carrick.

Casemiro já havia se despedido do Manchester United nesta semana. O volante, de 34 anos, está bem perto de fechar com o Inter Miami, equipe de Lionel Messi, e que disputa a MLS, liga dos Estados Unidos.

A seleção brasileira irá se apresentar na próxima quarta-feira (27) para treinos na Grana Comary. No próximo dia 31 (domingo), no Maracanã, a equipe de Carlo Ancelotti enfrenta o Panamá em amistoso.