José Martínez foi contratado em janeiro de 2024 - Pablo Porciuncula / AFP

José Martínez foi contratado em janeiro de 2024Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 21/05/2026 13:36

São Paulo - O Corinthians sofreu novo transfer ban da Fifa nesta quinta-feira, 21, e está impedido de registrar novos atletas. A punição, válida por três janelas de transferências, é referente à dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante venezuelano José Martínez.

Martínez foi contratado em janeiro de 2024, ainda quando Augusto Melo estava na presidência, por 1,8 milhão de dólares (aproximadamente R$ 10 milhões à época). O time americano não recebeu a maior parte do valor pela compra do atleta de decidiu notificar a Fifa

O Corinthians rescindiu com Martínez em comum acordo em fevereiro deste ano. O jogador se reapresentou com 40 dias de atraso e, após passar por exames médicos, foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A situação irritou bastante Dorival Júnior, técnico da equipe à época, que decidiu não contar mais com o jogador.

O contrato do venezuelano com o Corinthians tinha validade até o fim de 2027. Para findar o vínculo com o jogador, a diretoria concordou em pagar 30% do salário até o final deste ano e arcar com os custos da cirurgia para reparar a grave lesão no joelho.



Ainda há risco de novas punições. O Corinthians busca um acordo para pagar uma dívida de aproximadamente R4 42 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro. O clube também de cerca de R$ 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, pela compra de Charles.



Esta não é a primeira vez que o Corinthians sofre um transfer por dívidas pela contratação de atletas. Em janeiro deste ano, o clube precisou pagar R$ 41,6 milhões ao Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres, que está emprestado ao Internacional, ficou livre para registrar atletas após quatro meses de punição.