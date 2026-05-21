Hugo Souza não escondeu a decepção por ficar fora da Copa do Mundo - Reprodução de vídeo

Hugo Souza não escondeu a decepção por ficar fora da Copa do MundoReprodução de vídeo

Publicado 21/05/2026 13:06

Hugo Souza publicou no Youtube um vídeo em que reage ao momento em que fica fora da convocação de Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

A reação do goleiro Hugo Souza ao não ser convocado para a Copa do Mundo.



Reprodução/Canal Hugo Souza pic.twitter.com/qRWcLYf98g — Planeta do Futebol (@futebol_info) May 21, 2026

O goleiro do Corinthians acabou preterido pelo experiente Weverton, ex-Palmeiras e atualmente no Grêmio. Os outros dois convocados foram Alisson, do Liverpool, e ainda Ederson, do Fenerbahçe foram os outros escolhidos para a posição.

O goleiro acompanhou a convocação ao lado de familiares e amigos. Em um dos trechos do vídeo, Hugo Souza admitiu estar ansioso e demonstrou abatimento ao não ouvir seu nome na lista de Ancelotti. Ele continuou acompanhando a divulgação dos 26 selecionados e vibrou bastante quando Neymar foi anunciado.

Ao fim da convocação, Hugo Souza deixou a sala rapidamente e retornou minutos depois para conversar com os convidados, dizendo que saiu para fazer uma oração. Apesar da tristeza de ter ficado fora da Copa, ele valorizou o bom momento na carreira e demonstrou otimismo para retornar à seleção.

"Dois anos atrás eu estava desempregado e hoje estava na sala da minha casa assistindo à convocação com expectativa de estar nela. A gente fica triste por não ir porque teve chance de ir. Agora é trabalhar para estar na próxima. Eu vou estar lá", disse.