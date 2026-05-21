Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram
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Karen Insfran tem mais de 288 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram
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