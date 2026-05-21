Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 11:16

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, celebrou a vitória sobre o Vasco por 3 a 1 na Sul-Americana. A beldade, que compareceu ao jogo em Assunção, publicou em seu stories no Instagram a comemoração dos torcedores do tricampeão da América.

Karen Insfran postou festa dos torcedores do Olimpia Reprodução / Instagram

"Fizemos uma festa de verdade", escreveu a modelo, que tem mais de 288 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).

fotogaleria

Com a vitória, o Olimpia assumiu a liderança do Grupo G na Sul-Americana. O clube paraguaio tem 10 pontos, três a mais que o Vasco e que o Audax Italiano.