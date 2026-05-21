Príncipe William participou de comemoração do Aston Villa e posou ao lado do técnico Unai Emery com o troféu - Divulgação / Aston Villa

Príncipe William participou de comemoração do Aston Villa e posou ao lado do técnico Unai Emery com o troféuDivulgação / Aston Villa

Publicado 21/05/2026 11:31

flagrado vibrando muito com os gols na vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg.

Príncipe William deixou de lado a formalidade da realeza britânica e portou-se como um torcedor plebeu do Aston Villa na conquista do título da Liga Europa . Presente no estádio do Besiktas em Istambul, na quarta-feira (20), ele foisobre o Freiburg.

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

O herdeiro da coroa é torcedor do clube inglês e, do camarote, chegou até a ensaiar alguns passos de dança. Ele também participou da comemoração do título com os jogadores e vibrou bastante com a conquista do torneio europeu, algo que não acontecia desde a Liga dos campeões de 1981/82.



"Noite incrível! Parabéns a todos os jogadores, equipe, funcionários e todos ligados ao clube! (São) 44 anos desde a última vez que conquistamos um título europeu. Um agradecimento especial a Boubacar Kamara, que esteve afastado por lesão, mas é uma parte fundamental da nossa equipe e ajudou a construir as bases deste sucesso", escreveu o príncipe nas redes socias.