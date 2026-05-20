Jogadores do Aston Villa posam para a foto antes da final - Berk Ozkan / AFP

Jogadores do Aston Villa posam para a foto antes da finalBerk Ozkan / AFP

Publicado 20/05/2026 18:22

O drama de não ganhar nada nas competições europeias chegou ao fim para o torcedor do Aston Villa nesta quarta-feira, após 44 anos. Vencedor da Champions League de 1982 com 1 a 0 sobre o poderoso Bayern, o time de Birmingham soltou o grito de campeão da Europa League com tranquilos 3 a 0 sobre o Freiburg, no Besiktas Stadium, em Istambul, na Turquia.

Os heróis da conquista inglesa foram Tielemans e Buendía, autores dos gols ainda no primeiro tempo, e Rogers, definindo na segunda fase. É a quinta taça da Europa League para o técnico espanhol Unai Emery, a primeira com um time fora de seu país natal. Ele foi tricampeão com o Sevilla e ainda deu um título ao Villarreal.

Foram 44 anos de espera para um título europeu importante e fim de um jejum de taças de 30 anos, pois o Aston Villa venceu sua quinta Taça da Liga Inglesa em 1996. Na Inglaterra, por sinal, o time tem tradição e é respeitado, com sete conquistas do Campeonato Inglês e outras sete da Copa da Inglaterra. Na atual edição da Premier League, ocupa o quarto lugar.

Com o inédito título, o Aston Villa carimba vaga na próxima edição da Champions League e abre vaga para o sexto colocado da Premier League, hoje o impressionante Bournemouth, invicto há 18 jogos, sendo 17 na competição, que na terça-feira empatou com o Manchester City por 1 a 1 e garantiu o título do Arsenal.

O futebol inglês ainda pode celebrar mais duas taças europeias neste mês, pois o Crystal Palace decide a Conference League, dia 27, diante do espanhol Rayo Vallecano, enquanto o Arsenal, campeão da Premier League por antecedência, desafia o atual detentor do troféu da Champions League, o francês Paris Saint-Germain, em final agendada para o dia 30.

GRANDES CAMPANHAS E MOTIVAÇÃO

As equipes entraram em campo em Istambul atrás da inédita conquista cheias de confiança e motivadas por grandes resultados do fim de semana em seus campeonatos locais. Os alemães se despediram da Bundesliga com 4 a 1 sobre o RB Leipzig, enquanto os ingleses surraram o Liverpool em disputa direta pelo quarto lugar da Premier League por 4 a 2.

Na competição, os alemães ganharam cinco vezes, empataram duas e perderam apenas uma vez na fase de classificação. Nas oitavas despacharam o Genk (derrota por 0 a 1 e vitória por 5 a 1), nas quartas o rival foi o Celta de Vigo (vitórias por 3 a 0 e 3 a 1) e ainda deixaram pelo caminho nas semifinais o português Braga, com 3 a 1, revirando derrota de 2 a 1 da ida.

Enquanto o Aston Villa foi ainda melhor na classificação, com sete triunfos e apenas um revés. Os ingleses passaram pelo Lille nas oitavas (vitórias por 1 a 0 e 2 a 0) e atropelaram o Bologna nas quartas (vitórias por 3 a 1 e 4 a 0). Por fim, o favorito na final bateu o Nottingham Forest com impiedosos 4 a 0 depois de levar 1 a 0 fora de seus domínios.

Destaque do Freiburg com o jogador, Julian Schuster buscava sua primeira conquista com a equipe alemã realizando um grande trabalho no comando do time. Do outro lado, entretanto, estava o Mister Europa League. O espanhol Unai Emery foi tricampeão seguido com o Sevilla entre 2014 e 1016 e também deu a volta olímpica com o Villarreal em 2020/21. Tentava a primeira taça com um time de outra nação.

PRIMEIRO TEMPO ELÉTRICO E GOLS DO ASTON VILLA

O Aston Villa iniciou a partida em alta intensidade e o centroavante Watkins exigiu bela defesa de Atubolu com somente dois minutos. O Freiburg, por outro lado, também demonstrava que não ir se comportar na defesa e marcava sob pressão a saída de bola inglesa. Rogers ainda assustou ao buscar o ângulo dos alemães.

O primeiro lance que agitou os torcedores alemães foi somente aos 17 minutos. Hofler pegou a bola mal afastada e bateu cruzada, rende à trave. As jogadas aéreas eram a arma, mas faltavam as conclusões. De fora da área, Manzambi parou nas mãos de Emiliano Martínez, campeão do mundo com a Argentina.

Em uma jogada ensaiada após escanteio batido curto, Tielemans apareceu de surpresa, de trás, e acertou um lindo chute para abrir o marcador para o Aston Villa antes do intervalo. A defesa do Freiburg imaginava um cruzamento na pequena área e deixou o camisa 8 livre para concluir. Ainda deu tempo de Buendía acertar um chutaço no ângulo para ampliar.

SEGUNDO TEMPO DE CUIDADOS E FESTA INGLESA

O Aston Villa voltou do intervalo ciente que o Freiburg não é time de propor jogo. Mesmo assim, fechou a 'casinha', com quase todo mundo na defesa evitando que os oponentes descontassem a desvantagem e esquentassem a decisão.

Em contrapartida, o contragolpe era a arma inglesa. E a taça ficou ainda mais perto aos 14 minutos, após cruzamento de Buendía e gol de Rogers, de carrinho. O gol foi uma ducha d'água fria nas pretensões de reação dos alemães. O camisa 10 argentino poderia transformar a vantagem em goleada após linda troca de passes. Mas errou o alvo na cara do goleiro.

O Aston Villa administrou o relógio, sempre sem levar perigo atrás e ainda criando no ataque, sem sucesso é bem verdade, mas já tinha o título garantido e fez enorme festa ao apito final. Os alemães também reconheceram a campanha de sua equipe e aplaudiram seus jogadores.