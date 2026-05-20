Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Karen InsfranReprodução / Instagram

Publicado 20/05/2026 17:20

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, publicou um lembrete para os torcedores do Olimpia antes da partida contra o Vasco, pela Sul-Americana, nesta quarta-feira (20). A beldade reforçou a importância do jogo para o clube paraguaio.

Vasco e Olimpia se enfrentam nesta quarta-feira Reprodução / Instagram

Vasco e Olimpia têm sete pontos no Grupo G da competição. O Cruz-Maltino lidera nos critérios de desempate. O clube paraguaio tem mais dois jogos em casa antes do fim da fase de grupos e com duas vitórias irá garantir o primeiro lugar na chave.

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Dona de um corpo escultural, Karen Insfran é bastante conhecida no seu país pela beleza e pelo amor ao Olimpia. Ela tem mais de 288 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).