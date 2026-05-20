Southampton jogaria a final dos 'playoffs' neste sábado (23), contra o Hull City - Glyn Kirk / AFP

Southampton jogaria a final dos 'playoffs' neste sábado (23), contra o Hull CityGlyn Kirk / AFP

Publicado 20/05/2026 16:04

O Southampton, excluído da final da repescagem de acesso à Premier League por ter espionado adversários, apresentou um recurso nesta quarta-feira (20) contra a medida, que o clube considera “desproporcional”.



Na terça-feira, uma comissão independente da Liga Inglesa de Futebol Profissional anunciou a punição ao clube, que reconheceu ter espionado um treino do Middlesbrough, adversário que derrotou na semifinal (0 a 0 no jogo de ida e 2 a 1 após prorrogação na volta, nos dias 9 e 12 de maio).





Com a decisão, o Middlesbrough fará a final contra o Hull City no próximo sábado, em Estádio de Wembley.



O jogo é considerado o mais lucrativo do mundo, já que a participação na Premier League gera um grande aumento de receita para os clubes, principalmente em direitos de transmissão.



O recurso apresentado pelo Southampton deverá ser analisado ainda nesta quarta-feira por um painel independente. Em comunicado, o clube denunciou uma decisão “manifestamente desproporcional em comparação com todas as outras punições adotadas na história do futebol inglês”.



O caso, chamado na Inglaterra de “Spygate”, vai além da repescagem de acesso à Premier League.



De acordo com um comunicado divulgado pela liga, o Southampton admitiu ter violado em três ocasiões a proibição de “observar o treino de outro clube nas 72 horas que antecedem uma partida”.



Isso inclui o confronto contra o Middlesbrough, disputado em jogos de ida e volta nos dias 9 e 12 de maio, além das partidas contra o Oxford United, em dezembro de 2025, e o Ipswich Town, em abril deste ano.



A punição aplicada nesta terça-feira, motivada pelas infrações reiteradas, também inclui a retirada de quatro pontos do Southampton na próxima temporada da Championship, a segunda divisão inglesa. Leia mais: Com chegada de José Mourinho, Real Madrid pode ter volta de Toni Kroos Com a decisão, o Middlesbrough fará a final contra o Hull City no próximo sábado, em Estádio de Wembley.O jogo é considerado o mais lucrativo do mundo, já que a participação na Premier League gera um grande aumento de receita para os clubes, principalmente em direitos de transmissão.O recurso apresentado pelo Southampton deverá ser analisado ainda nesta quarta-feira por um painel independente. Em comunicado, o clube denunciou uma decisão “manifestamente desproporcional em comparação com todas as outras punições adotadas na história do futebol inglês”.O caso, chamado na Inglaterra de “Spygate”, vai além da repescagem de acesso à Premier League.De acordo com um comunicado divulgado pela liga, o Southampton admitiu ter violado em três ocasiões a proibição de “observar o treino de outro clube nas 72 horas que antecedem uma partida”.Isso inclui o confronto contra o Middlesbrough, disputado em jogos de ida e volta nos dias 9 e 12 de maio, além das partidas contra o Oxford United, em dezembro de 2025, e o Ipswich Town, em abril deste ano.A punição aplicada nesta terça-feira, motivada pelas infrações reiteradas, também inclui a retirada de quatro pontos do Southampton na próxima temporada da Championship, a segunda divisão inglesa.