Southampton jogaria a final dos 'playoffs' neste sábado (23), contra o Hull CityGlyn Kirk / AFP
Na terça-feira, uma comissão independente da Liga Inglesa de Futebol Profissional anunciou a punição ao clube, que reconheceu ter espionado um treino do Middlesbrough, adversário que derrotou na semifinal (0 a 0 no jogo de ida e 2 a 1 após prorrogação na volta, nos dias 9 e 12 de maio).
Com a decisão, o Middlesbrough fará a final contra o Hull City no próximo sábado, em Estádio de Wembley.
O jogo é considerado o mais lucrativo do mundo, já que a participação na Premier League gera um grande aumento de receita para os clubes, principalmente em direitos de transmissão.
O recurso apresentado pelo Southampton deverá ser analisado ainda nesta quarta-feira por um painel independente. Em comunicado, o clube denunciou uma decisão “manifestamente desproporcional em comparação com todas as outras punições adotadas na história do futebol inglês”.
O caso, chamado na Inglaterra de “Spygate”, vai além da repescagem de acesso à Premier League.
De acordo com um comunicado divulgado pela liga, o Southampton admitiu ter violado em três ocasiões a proibição de “observar o treino de outro clube nas 72 horas que antecedem uma partida”.
Isso inclui o confronto contra o Middlesbrough, disputado em jogos de ida e volta nos dias 9 e 12 de maio, além das partidas contra o Oxford United, em dezembro de 2025, e o Ipswich Town, em abril deste ano.
A punição aplicada nesta terça-feira, motivada pelas infrações reiteradas, também inclui a retirada de quatro pontos do Southampton na próxima temporada da Championship, a segunda divisão inglesa.
Em nota, o Middlesbrough elogiou a decisão que o colocou na final.
“Acreditamos que isso envia uma mensagem clara para o futuro do nosso esporte no que diz respeito à integridade esportiva e à conduta”, escreveu o clube.
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