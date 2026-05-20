Nesta temporada, Gabriel Jesus fez cinco gols e deu uma assistência em 26 jogos pelo Arsenal - AFP

Nesta temporada, Gabriel Jesus fez cinco gols e deu uma assistência em 26 jogos pelo ArsenalAFP

Publicado 20/05/2026 14:22 | Atualizado 20/05/2026 14:22





Ao todo, o centroavante já ganhou o Campeonato Inglês cinco vezes, sendo quatro pelo Manchester City. Em 2025/26, ele fez cinco gols e deu uma assistência em 26 jogos pelos Gunners, sendo apenas oito como titular.



Gabriel Jesus pode levantar mais uma taça nesta temporada: a Liga dos Campeões. O Arsenal garantiu vaga na final e terá o PSG pela frente, dia 30 de maio, às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, na Hungria. Inglaterra - O título do Arsenal na Premier League teve um sabor ainda mais especial para Gabriel Jesus. Isso porque, com o troféu conquistado na última terça-feira (19), o atacante igualou Fernandinho como o segundo maior vencedor brasileiro da história da competição - quem lidera a lista é o goleiro Ederson, do Manchester City.Ao todo, o centroavante já ganhou o Campeonato Inglês cinco vezes, sendo quatro pelo Manchester City. Em 2025/26, ele fez cinco gols e deu uma assistência em 26 jogos pelos Gunners, sendo apenas oito como titular.Gabriel Jesus pode levantar mais uma taça nesta temporada: a Liga dos Campeões. O Arsenal garantiu vaga na final e terá o PSG pela frente, dia 30 de maio, às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, na Hungria.

A lista de brasileiros vencedores da Premier League



1. Ederson (Manchester City) - 6 títulos

2. Gabriel Jesus (Arsenal) - 5 títulos

2. Fernandinho (Manchester City) - 5 títulos

4. Anderson (Manchester United) - 4 títulos

5. Rafael (Manchester United) - 3 títulos

6. Alisson (Liverpool) - 2 títulos

6. Danilo (Manchester City) - 2 títulos

6. Edu Gaspar (Arsenal) - 2 títulos

6. Oscar (Chelsea) - 2 títulos

6. Willian (Chelsea) - 2 títulos

11. Alex (Chelsea) - 1 título

11. Belletti (Chelsea) - 1 título

11. David Luiz (Chelsea) - 1 título

11. Fabinho (Liverpool) - 1 título

11. Fábio (Manchester United) - 1 título

11. Filipe Luís (Chelsea) - 1 título

11. Gilberto Silva (Arsenal) - 1 título

11. Ramires (Chelsea) - 1 título

11. Roberto Firmino (Liverpool) - 1 título