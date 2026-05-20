Nesta temporada, Gabriel Jesus fez cinco gols e deu uma assistência em 26 jogos pelo ArsenalAFP
Ao todo, o centroavante já ganhou o Campeonato Inglês cinco vezes, sendo quatro pelo Manchester City. Em 2025/26, ele fez cinco gols e deu uma assistência em 26 jogos pelos Gunners, sendo apenas oito como titular.
Gabriel Jesus pode levantar mais uma taça nesta temporada: a Liga dos Campeões. O Arsenal garantiu vaga na final e terá o PSG pela frente, dia 30 de maio, às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, na Hungria.
A lista de brasileiros vencedores da Premier League
2. Gabriel Jesus (Arsenal) - 5 títulos
2. Fernandinho (Manchester City) - 5 títulos
4. Anderson (Manchester United) - 4 títulos
5. Rafael (Manchester United) - 3 títulos
6. Alisson (Liverpool) - 2 títulos
6. Danilo (Manchester City) - 2 títulos
6. Edu Gaspar (Arsenal) - 2 títulos
6. Oscar (Chelsea) - 2 títulos
6. Willian (Chelsea) - 2 títulos
11. Alex (Chelsea) - 1 título
11. Belletti (Chelsea) - 1 título
11. David Luiz (Chelsea) - 1 título
11. Fabinho (Liverpool) - 1 título
11. Fábio (Manchester United) - 1 título
11. Filipe Luís (Chelsea) - 1 título
11. Gilberto Silva (Arsenal) - 1 título
11. Ramires (Chelsea) - 1 título
11. Roberto Firmino (Liverpool) - 1 título
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