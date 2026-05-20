Neymar mostra a ficha de substituição com o número de Escobar após erro da arbitragem - Reprodução

Neymar mostra a ficha de substituição com o número de Escobar após erro da arbitragemReprodução

Publicado 20/05/2026 13:03

O Santos entrou com um pedido no Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) para pedir a anulação do jogo contra o Coritiba, no domingo (17). A alegação é que houve um erro de direito na substituição errada de Neymar, na derrota por 3 a 0, em São Paulo.



O camisa 10 deixou o gramado para receber atendimento de dores na panturrilha direita e o quarto árbitro errou ao colocar o seu número na placa de aviso, e não o de Escobar, que deveria sair. Com a confusão, o jogador foi obrigado a deixar o jogo.



"O clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr, o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores", diz o Santos em nota oficial.



"O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da Fifa".

