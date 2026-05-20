Neymar mostra a ficha de substituição com o número de Escobar após erro da arbitragemReprodução
Santos tenta anular jogo do Brasileiro por confusão com Neymar
Camisa 10 foi substituído em erro de quarto árbitro na derrota do Peixe por 3 a 0
Pedro relembra expectativa pela Copa, mas pontua: 'Quem foi convocado também mereceu'
Atacante do Flamengo não entrou na lista de Carlo Ancelotti, anunciada na segunda-feira (18)
Auxiliar do Vasco fica na bronca com a arbitragem: 'Falta de critério'
Lazaroni também explicou a estratégia do Cruz-Maltino para o jogo e concordou com a expulsão do jovem João Vitor
Mesmo com vitória, Franclim cobra eficácia do Botafogo: 'Obrigação de fazer mais'
Treinador também falou sobre opções do elenco para jogo contra São Paulo e comentou sobre situação de Danilo
Flamengo vence o Estudiantes e confirma vaga nas oitavas da Libertadores
Rubro-Negro chegou aos dez pontos e lidera o Grupo A da competição
Medina celebra vitória, mas chama atenção para chances perdidas: 'Faltou converter mais'
Botafogo venceu Independiente Petrolero por 3 a 0, com volume alto de finalizações
Botafogo massacra e vence Independiente Petrolero no Paraguai pela Copa Sul-Americana
Glorioso depende de resultado da partida entre Caracas e Racing para confirmar classificação direto às oitavas, sem precisar jogar os playoffs
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