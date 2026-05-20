Haaland em jogo do Manchester CityJustin Tallis / AFP
"Todos os jogos da Premier League são difíceis, nós tentamos, mas não foi suficiente. O clube deve usar isso como motivação agora. Devemos estar com raiva, devemos sentir uma chama dentro de nós porque isso não é suficiente. Já se passaram dois anos, parece uma eternidade", disse Haaland.
"Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, todos que estiverem aqui na próxima temporada, para ganhar o campeonato", completou.
O time de Pep Guardiola precisava derrotar o Bournemouth fora de casa, na última terça-feira (19), para se manter vivo na briga pela taça. No entanto, os mandantes abriram o placar ainda na primeira etapa, aos 38 minutos. A equipe só conseguiu buscar o empate nos acréscimos do segundo tempo, com o próprio Haaland, resultado que consagrou o Arsenal campeão inglês depois de 22 anos.
O próximo e derradeiro compromisso do Manchester City será contra o Aston Villa, domingo (24), pela última rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium.
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