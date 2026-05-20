Gavi é jogador do BarcelonaSara Gordon/Barcelona
"Sou daqueles que acham que sempre haverá alguns desentendimentos com os companheiros de equipe durante os treinos em algum momento da temporada, porque é assim mesmo. É a competitividade, e isso é sempre bom até certo ponto, obviamente", disse Gavi.
"Se você briga usando as mãos, o técnico não deveria deixar você jogar o próximo jogo. Se for verdade, na minha opinião, foi um erro escalá-lo no El Clásico. Mas eu não sei o que realmente aconteceu", completou.
Na ocasião, Valverde e Tchouaméni protagonizaram uma confusão no treino no começo de maio. Um novo desentendimento entre os jogadores teria acontecido no vestiário, e quem levou a pior foi Valverde, que bateu a cabeça em uma mesa, foi levado ao hospital e teve constatado traumatismo cranioencefálico. Nas redes sociais, ele garantiu que foi um acidente e que não houve embate físico com o companheiro de elenco.
Campeão do Campeonato Espanhol, o Barcelona retorna a campo fora de casa no próximo sábado (23), pela última rodada da competição. O duelo será contra o Valencia, às 16h (de Brasília).
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