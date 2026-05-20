Gavi é jogador do Barcelona - Sara Gordon/Barcelona

Gavi é jogador do BarcelonaSara Gordon/Barcelona

Publicado 20/05/2026 14:20

Espanha - O meia do Barcelona Gavi, comentou sobre a briga entre Valverde e Tchouaméni, jogadores do Real Madrid, nas últimas semanas. Em entrevista ao "Mundo Deportivo", o espanhol afirmou que é natural haver desentendimentos entre jogadores, mas criticou a postura do Real Madrid ao escalar o francês no clássico entre as equipes.





"Sou daqueles que acham que sempre haverá alguns desentendimentos com os companheiros de equipe durante os treinos em algum momento da temporada, porque é assim mesmo. É a competitividade, e isso é sempre bom até certo ponto, obviamente", disse Gavi.



"Se você briga usando as mãos, o técnico não deveria deixar você jogar o próximo jogo. Se for verdade, na minha opinião, foi um erro escalá-lo no El Clásico. Mas eu não sei o que realmente aconteceu", completou.



Na ocasião, Valverde e Tchouaméni protagonizaram uma confusão no treino no começo de maio. Um novo desentendimento entre os jogadores teria acontecido no vestiário, e quem levou a pior foi Valverde, que bateu a cabeça em uma mesa, foi levado ao hospital e teve constatado traumatismo cranioencefálico. Nas redes sociais, ele garantiu que foi um acidente e que não houve embate físico com o companheiro de elenco. Leia mais: Haaland desabafa após perder título inglês para o Arsenal: 'Devemos estar com raiva' "Sou daqueles que acham que sempre haverá alguns desentendimentos com os companheiros de equipe durante os treinos em algum momento da temporada, porque é assim mesmo. É a competitividade, e isso é sempre bom até certo ponto, obviamente", disse Gavi."Se você briga usando as mãos, o técnico não deveria deixar você jogar o próximo jogo. Se for verdade, na minha opinião, foi um erro escalá-lo no El Clásico. Mas eu não sei o que realmente aconteceu", completou.Na ocasião, Valverde e Tchouaméni protagonizaram uma confusão no treino no começo de maio. Um novo desentendimento entre os jogadores teria acontecido no vestiário, e quem levou a pior foi Valverde, que bateu a cabeça em uma mesa, foi levado ao hospital e teve constatado traumatismo cranioencefálico. Nas redes sociais, ele garantiu que foi um acidente e que não houve embate físico com o companheiro de elenco.