Convocação da seleção brasileira feminina - Divulgação

Convocação da seleção brasileira femininaDivulgação

Publicado 20/05/2026 13:24

Rio - O técnico Arthur Elias divulgou nesta quarta-feira, 20, a lista da seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos, marcados para junho, em solo brasileiro. A principal novidade é o retorno de Marta, novamente chamada para integrar o grupo que disputará os dois compromissos diante das atuais campeãs olímpicas.



A equipe brasileira enfrentará as norte-americanas em duas oportunidades. O primeiro duelo está agendado para o dia 6 de junho, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o segundo encontro acontece em 9 de junho, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.





Além da relação principal para os amistosos, Arthur Elias apresentou uma segunda convocação voltada a um período de atividades fora da Data Fifa. O treinamento será realizado entre 15 e 20 de junho, em Itu, interior paulista, reunindo um grupo ampliado de 30 jogadoras. Leia mais: Haaland desabafa após perder título inglês para o Arsenal: 'Devemos estar com raiva' Além da relação principal para os amistosos, Arthur Elias apresentou uma segunda convocação voltada a um período de atividades fora da Data Fifa. O treinamento será realizado entre 15 e 20 de junho, em Itu, interior paulista, reunindo um grupo ampliado de 30 jogadoras.





Entre as atletas chamadas para os jogos contra os Estados Unidos, nomes experientes como Marta, Rafaelle, Ary Borges, Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho aparecem na lista. Clubes brasileiros também têm presença significativa, com representantes de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.





Confira também: Técnico do Estudiantes cobra Conmebol para acelerar decisão sobre jogo do Flamengo Entre as atletas chamadas para os jogos contra os Estados Unidos, nomes experientes como Marta, Rafaelle, Ary Borges, Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho aparecem na lista. Clubes brasileiros também têm presença significativa, com representantes de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

VEJA AS CONVOCADAS PARA PERÍODO DE TREINAMENTO EM ITU:

Goleiras: Camila (Cruzeiro), Kemelli (Fluminense), Nicole (Corinthians), Morganti (Corinthians)



Defensoras: Tayla (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Paloma (Cruzeiro), Kathellen (Al-Nassr-SAU), Tainara (Cruzeiro), Fê Palermo (Palmeiras), Antônia (Real Madrid-ESP), Ivana Fuso (Corinthians), Isabela (PSG-FRA), Ravenna (Cruzeiro), Raissa Bahia (Palmeiras)



Meio-campistas: Andressa Alves (Corinthians), Clarinha (Benfica-POR), Kaylane (Flamengo), Yaya (PSG-FRA), Ana Vitória (Corinthians)



Atacantes: Jaque (Corinthians), Evelin (Santos), Jhonson (Corinthians), Priscila (América-MEX), Jheniffer (Tigres-MEX), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Marilía (Cruzeiro), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Adriana (Al-Qadsiah-SAU), Geyse (América-MEX).