Sede da Uefa, na Suíça: entidade prepara mudanças importantes nas competições por seleções europeias - Divulgação/Uefa

Sede da Uefa, na Suíça: entidade prepara mudanças importantes nas competições por seleções europeiasDivulgação/Uefa

Publicado 20/05/2026 14:18

A Uefa aprovou uma reformulação total no calendário das seleções e que vai impactar diretamente as Eliminatórias para Copa do Mundo e Eurocopa, além Liga das Nações. A mudança drástica, a partir da temporada 2028/29, abandona o formato tradicional de grupos, e adota um sistema inspirado no atual modelo da Liga dos Campeões.



A proposta muda a forma como as seleções disputarão vagas nas principais competições europeias. Saem os confrontos de ida e volta e agora cada seleção enfrentará um adversário apenas uma vez.



A mudança nas Eliminatórias



No novo sistema, as seleções serão colocadas em grupos maiores. A lógica é a mesma do novo regulamento da Liga dos Campeões: cada equipe terá uma lista própria de adversários que pegará uma vez.



No caso das Eliminatórias, as 36 principais seleções estarão na Liga 1, que será dividida em três grupos com 12 equipes. Cada país fará seis partidas (três em casa e três fora) diante de adversários diferentes (dois de cada grupo).



Os primeiros colocados garantirão vaga direta na Copa do Mundo de 2030. Já as vagas restantes serão definidas em mata-mata, incluindo seleções da Liga 2.



Como será o regulamento da Liga das Nações



Já o torneio entre seleções europeias terá um formato parecido, mas com regras diferentes. Serão três divisões ao contrário das atuais quatro, cada uma reunindo 18 seleções. Essas ligas serão divididas em três grupos com seis equipes.



Cada seleção fará seis partidas: quatro delas em casa ou fora contra equipas de potes diferentes. E mais duas como mandante e outro como visitante contra um mesmo adversário do grupo.

Como existem 55 federações filiadas à UEFA, a Liga C terá uma exceção, com um grupo formado por sete seleções.



As fases finais da competição não serão alteradas, com quartas de final, semifinal e final.







