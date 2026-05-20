Sede da Uefa, na Suíça: entidade prepara mudanças importantes nas competições por seleções europeiasDivulgação/Uefa
Uefa define grande mudança para Eliminatórias da Europa e Liga das Nações
Novo modelo começa a partir da temporada 2028/29 e acaba com sistema tradicional de grupos
A mudança nas Eliminatórias
Como será o regulamento da Liga das Nações
Uefa define grande mudança para Eliminatórias da Europa e Liga das Nações
Novo modelo começa a partir da temporada 2028/29 e acaba com sistema tradicional de grupos
Freytes analisa gol sofrido pelo Fluminense na Libertadores: 'Não é hora de apontar dedo'
Zagueiro evitou reconhecer responsabilidade individual no lance
Convocado para a Copa, Alex Sandro gera preocupação no Flamengo por questão física
Jogador, de 35 anos, pode ser titular de Carlo Ancelotti
Com Marta, Arthur Elias divulga convocadas da Seleção Feminina para enfrentar os EUA
Lista também conta com nomes experientes e atletas de clubes brasileiros
Santos tenta anular jogo do Brasileiro por confusão com Neymar
Camisa 10 foi substituído em erro de quarto árbitro na derrota do Peixe por 3 a 0
Haaland desabafa após perder título inglês para o Arsenal: 'Devemos estar com raiva'
Atacante do Manchester City afirmou que vice-campeonato deve servir como motivação para próxima temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.