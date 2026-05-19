Bournemouth empatou com o Manchester City - AFP

Bournemouth empatou com o Manchester CityAFP

Publicado 19/05/2026 17:27

Inglaterra - Depois de 22 anos, o Arsenal voltou a conquistar o Campeonato Inglês. Sem entrar em campo, os Gunners se beneficiaram do tropeço do Manchester City, que acabou empatando por 1 a 1 com o Bournemouth, nesta terça-feira (19), e conquistou o título pela 14ª vez.

O Bournemouth saiu na frente no primeiro tempo. O gol foi marcado por Kroupi, aos 38 minutos. Nos acréscimos, Haaland empatou a partida. O resultado ampliou a sequência invicta do clube de Rayan no Campeonato Inglês para 17 partidas. Convocado para defender a seleção brasileira na Copa, o ex-jogador do Vasco esteve em campo.

O time de Manchester teve um primeiro tempo de posse de bola e finalizações pontuais, sem o mesmo perigo que o adversário conseguia oferecer. Nas poucas vezes em que chegou ao campo de ataque, o Bournemouth foi bastante agressivo. Em um desses lances, em contra-ataque, Kroupi decidiu com um chute colocado da entrada da área para vencer o goleiro Donnarumma.

Arsenal conquistou o título do Campeonato Inglês Divulgação / Arsenal



No segundo tempo, o time de Guardiola continuou sofrendo com o jogo reativo dos donos da casa e correu o risco de sofrer o segundo gol. Com a bola nos pés, mostrou pouco repertório para quebrar a linha defensiva sólida do Bourmemouth, mas continou pressionando intensamente até Rodri acertar a trave e a bola voltar para Haaland bater forte no fundo da rede, nos acréscimos A virada, contudo, não veio, e o time de Manchester teve de se contentar com o vice. No segundo tempo, o time de Guardiola continuou sofrendo com o jogo reativo dos donos da casa e correu o risco de sofrer o segundo gol. Com a bola nos pés, mostrou pouco repertório para quebrar a linha defensiva sólida do Bourmemouth, mas continou pressionando intensamente até Rodri acertar a trave e a bola voltar para Haaland bater forte no fundo da rede, nos acréscimos A virada, contudo, não veio, e o time de Manchester teve de se contentar com o vice.

Com o empate, o City ficou quatro pontos atrás do Arsenal, faltando apenas uma rodada para o fim da competição. Pep Guardiola, que deve deixar o clube de Manchester ao fim da temporada, se despede sem o titulo do Campeonato Inglês.

Terceiro maior campeão do torneio, o Arsenal ainda busca o título inédito da Liga dos Campeões. Os Gunners vão enfrentar o PSG, no próximo dia 30, em Budapeste, na Hungria, às 13h (de Brasília).