Enzo Maresca vai dirigir o Manchester City - Divulgação / Chelsea

Enzo Maresca vai dirigir o Manchester CityDivulgação / Chelsea

Publicado 19/05/2026 15:30

Rio - Com o fim do ciclo de Pep Guardiola no comando do Manchester City, o clube inglês já teria um acordo com seu substituto. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, Enzo Maresca, de 46 anos, já tem um acordo de três temporadas.

O italiano trabalhou no Chelsea entre os anos de 2024 e 2025, sendo demitido no primeiro dia de 2026. No total, Moresca comandou os Blues em 92 jogos entre junho de 2024 e o final de 2025. Durante esse período, ele obteve 55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, conquistando a Liga Conferência da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa.

Guardiola tem contrato com o City até junho de 2027, porém, o treinador espanhol e a direção do clube chegaram a um acordo para encerrar a passagem histórica de dez anos ao final da atual temporada.

Desde sua chegada, em 2016, Guardiola transformou o clube em uma potência europeia. O espanhol soma 20 títulos no comando do City, incluindo seis conquistas da Premier League e uma Liga dos Campeões. Nesta temporada, levantou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra.