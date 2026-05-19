Enzo Maresca vai dirigir o Manchester CityDivulgação / Chelsea

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Rio - Com o fim do ciclo de Pep Guardiola no comando do Manchester City, o clube inglês já teria um acordo com seu substituto. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, Enzo Maresca, de 46 anos, já tem um acordo de três temporadas.
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O italiano trabalhou no Chelsea entre os anos de 2024 e 2025, sendo demitido no primeiro dia de 2026. No total, Moresca comandou os Blues em 92 jogos entre junho de 2024 e o final de 2025. Durante esse período, ele obteve 55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, conquistando a Liga Conferência da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa.
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Guardiola tem contrato com o City até junho de 2027, porém, o treinador espanhol e a direção do clube chegaram a um acordo para encerrar a passagem histórica de dez anos ao final da atual temporada.
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Desde sua chegada, em 2016, Guardiola transformou o clube em uma potência europeia. O espanhol soma 20 títulos no comando do City, incluindo seis conquistas da Premier League e uma Liga dos Campeões. Nesta temporada, levantou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra.