Sylvinho está de saída da seleção albanesaArmando Babani / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Após três anos, o técnico Sylvinho está de saída da seleção da Albânia. Para o seu lugar, foi contratado o italiano Rolando Maran. Em um comunicado oficial, nesta terça-feira (19), o treinador brasileiro agradeceu o carinho da torcida, além do trabalho realizado ao longo do ciclo na equipe nacional.
Leia mais: João Pedro busca saída do Chelsea e quer acertar com o Barcelona, diz jornal

"Todos juntos concluímos um ciclo maravilhoso de trabalho. Em praticamente três anos e meio, nos esforçamos muito para representar este país que me acolheu tão calorosamente. Acredito que fizemos progressos significativos para a seleção nacional e sou muito grato ao presidente, aos funcionários da federação, à comissão técnica, a todos os jogadores que estiveram conosco ao longo desta jornada e aos apaixonados torcedores da seleção", iniciou o comandante.
"Prometemos desde o primeiro dia de trabalho que não faltariam alma, coração e muito suor. Desejo a todos muito sucesso no futuro e continuarei a apoiá-los onde quer que eu esteja. Muito obrigado do fundo do meu coração", completou.

O seu último jogo à frente do país foi na derrota por 2 a 1 para a Polônia, na repescagem para a Copa do Mundo, em março. Na ocasião, a Albânia abriu o placar no primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final.
Confira também: Manchester City se prepara para adeus de Guardiola, diz imprensa inglesa

Sylvinho fez história na seleção albanesa. Em 2024, classificou o país como líder do seu grupo nas Eliminatórias para a Eurocopa, sendo a segunda participação da Albânia na história do torneio. Ao todo, foram 34 jogos, com 15 vitórias, sete empates e 12 derrotas.