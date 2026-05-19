Sylvinho está de saída da seleção albanesaArmando Babani / AFP
"Todos juntos concluímos um ciclo maravilhoso de trabalho. Em praticamente três anos e meio, nos esforçamos muito para representar este país que me acolheu tão calorosamente. Acredito que fizemos progressos significativos para a seleção nacional e sou muito grato ao presidente, aos funcionários da federação, à comissão técnica, a todos os jogadores que estiveram conosco ao longo desta jornada e aos apaixonados torcedores da seleção", iniciou o comandante.
O seu último jogo à frente do país foi na derrota por 2 a 1 para a Polônia, na repescagem para a Copa do Mundo, em março. Na ocasião, a Albânia abriu o placar no primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final.
Sylvinho fez história na seleção albanesa. Em 2024, classificou o país como líder do seu grupo nas Eliminatórias para a Eurocopa, sendo a segunda participação da Albânia na história do torneio. Ao todo, foram 34 jogos, com 15 vitórias, sete empates e 12 derrotas.
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