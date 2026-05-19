Sylvinho está de saída da seleção albanesa - Armando Babani / AFP

Sylvinho está de saída da seleção albanesaArmando Babani / AFP

Publicado 19/05/2026 15:27

Após três anos, o técnico Sylvinho está de saída da seleção da Albânia. Para o seu lugar, foi contratado o italiano Rolando Maran. Em um comunicado oficial, nesta terça-feira (19), o treinador brasileiro agradeceu o carinho da torcida, além do trabalho realizado ao longo do ciclo na equipe nacional.





"Todos juntos concluímos um ciclo maravilhoso de trabalho. Em praticamente três anos e meio, nos esforçamos muito para representar este país que me acolheu tão calorosamente. Acredito que fizemos progressos significativos para a seleção nacional e sou muito grato ao presidente, aos funcionários da federação, à comissão técnica, a todos os jogadores que estiveram conosco ao longo desta jornada e aos apaixonados torcedores da seleção", iniciou o comandante. Leia mais: João Pedro busca saída do Chelsea e quer acertar com o Barcelona, diz jornal "Todos juntos concluímos um ciclo maravilhoso de trabalho. Em praticamente três anos e meio, nos esforçamos muito para representar este país que me acolheu tão calorosamente. Acredito que fizemos progressos significativos para a seleção nacional e sou muito grato ao presidente, aos funcionários da federação, à comissão técnica, a todos os jogadores que estiveram conosco ao longo desta jornada e aos apaixonados torcedores da seleção", iniciou o comandante.

"Prometemos desde o primeiro dia de trabalho que não faltariam alma, coração e muito suor. Desejo a todos muito sucesso no futuro e continuarei a apoiá-los onde quer que eu esteja. Muito obrigado do fundo do meu coração", completou.



O seu último jogo à frente do país foi na derrota por 2 a 1 para a Polônia, na repescagem para a Copa do Mundo, em março. Na ocasião, a Albânia abriu o placar no primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final.