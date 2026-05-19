Guardiola tem contrato com o Manchester City até meados do ano que vemOli Scarff / AFP
Manchester City se prepara para adeus de Guardiola, diz imprensa inglesa
Ex-Chelsea, Enzo Maresca é o favorito para substituí-lo no comando do clube
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