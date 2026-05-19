Guardiola tem contrato com o Manchester City até meados do ano que vem - Oli Scarff / AFP

Guardiola tem contrato com o Manchester City até meados do ano que vemOli Scarff / AFP

Publicado 19/05/2026 15:09

O Manchester City está se preparando para a saída do técnico Pep Guardiola no final da temporada, encerrando uma era vitoriosa de dez anos no clube, informaram vários veículos de imprensa britânicos na segunda-feira (18).

Os rumores dão consistência a uma hipótese que ganhou força nos últimos meses.

Ao ser questionado sobre o assunto, Guardiola tem reiterado regularmente que ainda tem um ano de contrato, sem colocar um ponto final nas especulações.

O espanhol de 55 anos "deixará o cargo de técnico do Manchester City após a última partida da temporada da Premier League, no domingo, contra o Aston Villa", escreveu o 'Daily Mail'.

Com mais cautela, a 'BBC' afirma que o clube de Manchester "está se preparando para a saída de Pep Guardiola", embora "espere que ele permaneça no cargo". Os preparativos para a sua saída "já estão em andamento no clube, e alguns membros da comissão técnica dão como certo que ele não ficará".

Contratado em 2016, o ex-técnico de Barcelona e Bayern de Munique conquistou 20 títulos em dez anos no City, incluindo seis Premier Leagues e uma liga dos Campeões. Nesta temporada, Guardiola ergueu a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra.

Suas chances de conquistar a Premier League mais uma vez diminuíram após a vitória do Arsenal sobre o Burnley (1 a 0) nesta segunda-feira. Os 'Citizens' terão de vencer seus dois últimos jogos (contra Bournemouth, na terça-feira, e Aston Villa, no próximo domingo) e torcer por uma derrota dos 'Gunners' fora de casa, contra o Crystal Palace, na última rodada.

O Manchester City já confirmou que haverá um desfile na segunda-feira, dia 25 de maio, para comemorar a Copa da Inglaterra e o título do Campeonato Inglês Feminino.

O italiano Enzo Maresca, ex-técnico do Chelsea, é o favorito para suceder Guardiola caso ele saia, segundo diversos veículos da imprensa especializada.