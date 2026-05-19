João Pedro em ação pelo Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro em ação pelo ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 19/05/2026 15:00

Inglaterra - Fora da lista final da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, João Pedro segue em alta no futebol da Europa. O centroavante se tornou prioridade do Barcelona para ocupar o posto deixado pelo polonês Robert Lewandowski e sinalizou de forma positiva para o interesse do clube catalão. As informações são do jornal espanhol "Mundo Deportivo".



Informado pelo diretor esportivo Anderson Luis de Souza, o Deco, da investida do gigante espanhol, o estafe do atacante brasileiro deverá ter mais algumas reuniões nos próximos dias com a direção do Chelsea para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o futebol da Espanha.

