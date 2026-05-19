João Pedro em ação pelo ChelseaDivulgação / Chelsea
Informado pelo diretor esportivo Anderson Luis de Souza, o Deco, da investida do gigante espanhol, o estafe do atacante brasileiro deverá ter mais algumas reuniões nos próximos dias com a direção do Chelsea para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o futebol da Espanha.
Ainda de acordo com a publicação espanhola, Deco se aproximou dos ingleses e dos empresários que cuidam da carreira de João Pedro. Após um primeiro contato em abril, o Barcelona voltou a agir e fez uma nova investida na última semana.
As cifras envolvendo uma provável transferência devem girar em torno de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 583 milhões). O fato de o Chelsea não estar na próxima edição da Champions League pode ser um ponto a favor para que João Pedro possa, a partir de agosto, vestir a camisa azul e grená.
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