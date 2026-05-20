Toni Kroos anunciou sua aposentadoria dos gramados após a Eurocopa 2024 - Javier Soriano / AFP

Toni Kroos anunciou sua aposentadoria dos gramados após a Eurocopa 2024Javier Soriano / AFP

Publicado 20/05/2026 15:46 | Atualizado 20/05/2026 16:05

Espanha - Com a chegada de José Mourinho encaminhada para os próximos dias, o Real Madrid agora concentra esforços na reformulação da estrutura que dará suporte ao treinador português. Segundo informações da “ESPN”, uma das prioridades do clube é criar um novo cargo diretivo para atuar diretamente no dia a dia da equipe, servindo como elo entre elenco, comissão técnica e diretoria.



O nome do ex-volante Toni Kroos ganhou força nos bastidores e é visto com bons olhos pelo presidente Florentino Pérez para assumir a função. Mourinho considera essencial a presença de uma liderança desse perfil após episódios de insatisfação pública envolvendo astros como Mbappé e Vini Jr ao longo da temporada, além do atrito entre Tchouaméni e Valverde.



Apesar da boa relação entre as partes, o estafe do ídolo alemão afirma que ainda não houve contato formal. Enquanto isso, funcionários de outros departamentos vivem um clima de tensão diante da possibilidade de uma ampla reformulação com a chegada do novo treinador.



O departamento médico merengue deve ser um dos setores mais impactados pelas mudanças estruturais, em meio à tentativa do clube de conter a sequência de lesões. Além dos médicos, profissionais como Antonio Pintus, responsável pela preparação física, e Luis Llopis, preparador de goleiros, ainda não têm permanência garantida.



Na montagem do elenco, Mourinho prioriza a chegada de reforços para o sistema defensivo, especialmente zagueiros e um lateral-direito para disputar posição com Alexander-Arnold. Em relação às saídas, a reformulação iniciada com a despedida de Dani Carvajal pode ganhar os nomes de David Alaba e Dani Ceballos nas próximas semanas.



Toda a velocidade dessa revolução nos bastidores madrilenhos ainda depende do ritmo do processo eleitoral que ocorre no clube. Uma eventual candidatura do opositor Enrique Riquelme à presidência pode arrastar a oficialização das mudanças nos demais departamentos até a primeira quinzena de junho.