Toni Kroos anunciou sua aposentadoria dos gramados após a Eurocopa 2024Javier Soriano / AFP
O nome do ex-volante Toni Kroos ganhou força nos bastidores e é visto com bons olhos pelo presidente Florentino Pérez para assumir a função. Mourinho considera essencial a presença de uma liderança desse perfil após episódios de insatisfação pública envolvendo astros como Mbappé e Vini Jr ao longo da temporada, além do atrito entre Tchouaméni e Valverde.
Apesar da boa relação entre as partes, o estafe do ídolo alemão afirma que ainda não houve contato formal. Enquanto isso, funcionários de outros departamentos vivem um clima de tensão diante da possibilidade de uma ampla reformulação com a chegada do novo treinador.
Na montagem do elenco, Mourinho prioriza a chegada de reforços para o sistema defensivo, especialmente zagueiros e um lateral-direito para disputar posição com Alexander-Arnold. Em relação às saídas, a reformulação iniciada com a despedida de Dani Carvajal pode ganhar os nomes de David Alaba e Dani Ceballos nas próximas semanas.
Toda a velocidade dessa revolução nos bastidores madrilenhos ainda depende do ritmo do processo eleitoral que ocorre no clube. Uma eventual candidatura do opositor Enrique Riquelme à presidência pode arrastar a oficialização das mudanças nos demais departamentos até a primeira quinzena de junho.
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