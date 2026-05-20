Marcos Júnio está de volta ao futebol brasileiro - Divulgação / Sanfrecce Hiroshima

Marcos Júnio está de volta ao futebol brasileiroDivulgação / Sanfrecce Hiroshima

Publicado 20/05/2026 15:11

Rio - Revelado pelo Fluminense, o atacante Marcos Junio, de 33 anos, está de volta ao futebol brasileiro. Ele acertou com o Cuiabá e irá defender o clube do Mato Grosso a partir do segundo semestre na Série B. A equipe está na 16ª colocação na competição.

Marcos Júnio estava no futebol japonês desde 2019. Ele passou por Yokohama F. Marinos e pelo Sanfrecce Hiroshima. Além disso, o atacante teve uma passagem pelo Vitória, em 2014, antes de ser negociado pelo Fluminense em definitivo.

Revelado em Xerém, Marcos Júnio se profissionalizou em 2012, sendo campeão do Carioca e do Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 2016, ele fez o gol do título do Fluminense na final da Primeira Liga contra o Athletico-PR.

No total, pelo Tricolor, o atacante entrou em campo em 242 partidas, anotou 38 gols e deu 15 assistências. Marcos Júnio defendeu o Fluminense de 2012 até 2018, com uma breve passagem pelo Vitória em 2014.