Marcos Júnio está de volta ao futebol brasileiroDivulgação / Sanfrecce Hiroshima
Campeão brasileiro pelo Fluminense, atacante acerta com clube da Série B
Jogador, de 33 anos, atuava no futebol japonês desde 2019
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