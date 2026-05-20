José Mourinho deixará o Benfica para acertar com o Real Madrid - AFP

José Mourinho deixará o Benfica para acertar com o Real MadridAFP

Publicado 20/05/2026 16:27

deve desembarcar na capital espanhola na próxima semana para

O Real Madrid se prepara para iniciar uma nova fase com José Mourinho logo após o encerramento da temporada. O técnico português, atualmente no Benfica,para concluir os detalhes finais para assinar o contrato

Inicialmente, veículos da imprensa espanhola indicavam um acordo até 2028. Agora, a diretoria avalia oferecer mais um ano ao treinador português, o que ampliaria o contrato até 2029, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências.



Mourinho é solução para crise no Real Madrid



A possibilidade do retorno de Mourinho ganhou espaço nas últimas semanas em meio ao ambiente turbulento vivido pelo Real Madrid. Problemas internos, desempenho abaixo das expectativas e brigas envolvendo jogadores do elenco aumentaram a pressão sobre a diretoria.



O português já comandou o Real entre 2010 e 2013 e sua imagem de treinador disciplinador pesa para o retorno agora. Antes, o Real Madrid disputará seu último jogo da temporada, no sábado (23), diante do Athletic Bilbao.