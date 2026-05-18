Atualmente, José Mourinho está no BenficaFilipe Amorim / AFP
O plano é um contrato de dois anos. Atualmente no Benfica, Mourinho não criou obstáculos na elaboração do novo vínculo, já que ele possui o desejo de retornar ao time que comandou entre 2010 e 2013. O treinador deve viajar à Madri após o jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao, no próximo sábado (23), pela última rodada do Campeonato Espanhol.
Crise no vestiário
Além disso, Mbappé, flagrado jantando com a namorada durante a recuperação de uma lesão, também foi alvo de cobranças por criticar o atual técnico, Álvaro Arbeloa, em entrevista e discutir no treino devido à marcação de um impedimento.
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