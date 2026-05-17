Vini Jr marcou na vitória do Real Madrid sobre o SevillaCristina Quicler / AFP
Vini Jr marca, e Real Madrid vence Sevilla no Campeonato Espanhol
Time de Andaluzia precisa de um empate para permanecer na primeira divisão
Show do Cabral no Nilton Santos
Adeus de Barboza à torcida vira palco para o camisa 19, que marcou três vezes na vitória do Glorioso
Jardim analisa empate do Flamengo com o Athletico-PR: 'Temos que valorizar o ponto'
Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas Pedro deixou tudo igual já na reta final
Nova lesão pode atrapalhar retorno de Neuer à seleção alemã; entenda
Goleiro está na pré-lista de convocados do país para a Copa do Mundo
Flamengo mira atingir receita anual de R$ 3 bilhões até 2030
Diretoria rubro-negra já tem alguns projetos em mente, principalmente fora de campo
Artilheiro do Flamengo, Pedro mostra estar confiante por convocação: 'Expectativa boa'
Atacante balançou a rede no empate com o Athletico-PR, na Arena da Baixada
Flamengo arranca empate do Athletico-PR, mas desperdiça chance de encostar no Palmeiras
Pedro brilhou no fim e impediu a derrota rubro-negra fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.