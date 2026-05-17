Vini Jr marcou na vitória do Real Madrid sobre o Sevilla - Cristina Quicler / AFP

Vini Jr marcou na vitória do Real Madrid sobre o SevillaCristina Quicler / AFP

Publicado 17/05/2026 16:30

Rio - Em crise, o Real Madrid venceu o Sevilla por 1 a 0, neste domingo (17), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol. O atacante Vini Jr marcou o único gol da partida, com assistência de Kylian Mbappé, que voltou a ser titular depois de ficar na reserva e desabafar contra o técnico Álvaro Arbeloa publicamente.

Sem chances de título e já com o vice-campeonato confirmado, o Real Madrid chegou a 83 pontos com a vitória. Já o Sevilla, por outro lado, segue ameaçado pelo rebaixamento e ocupa o 13º lugar com 43 pontos. Para permanecer na elite do futebol espanhol na próxima temporada, o time de Andaluzia precisa apenas de um empate na última rodada.

Contra um adversário ainda ameaçado pelo rebaixamento e já sem pretensões no campeonato, o técnico do Real Madrid fez seis alterações no time que venceu o Oviedo na rodada anterior. O Sevilla começou melhor a partida, mostrando mais vontade e criando mais chances, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades e foi castigado.

O único gol do jogo foi marcado aos 15 minutos do primeiro tempo após bola levantada na área do Sevilla. Mbappé disputou o lance com Carmona. Os dois ficaram caídos, e a bola sobrou para Vini Jr, que finalizou no canto do goleiro Vlachodimos. O Sevilla pediu falta do francês em seu defensor, mas o VAR não interveio, e o gol, o 16º do brasileiro no campeonato, foi validado.

No segundo tempo, Mbappé, artilheiro do Campeonato Espanhol, com 24 gols, chegou a marcar ao ser lançado em velocidade e driblar o goleiro, mas estava impedido. O francês tenta se tornar o artilheiro do campeonato pela oitava vez consecutiva: seis na França e duas na Espanha. Seu rival mais próximo nesta disputa é Muriqi, do Mallorca, com 22.

Na última rodada do Campeonato Espanhol, o vice-campeão Real Madrid recebe o Athletic Bilbao, no sábado (23), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O Sevilla, por sua vez, tenta garantir sua permanência na elite espanhola contra o Celta, no mesmo dia e horário, no Balaídos, em Vigo. O Girona abre a zona de rebaixamento, com 40.