Arthur Cabral chamou a responsabilidade e comandou a vitória alvinegra com três gols — dois golaços - Vitor Silva / Botafogo

Arthur Cabral chamou a responsabilidade e comandou a vitória alvinegra com três gols — dois golaçosVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/05/2026 00:00

Na despedida de Alexander Barboza do Nilton Santos e da torcida do Botafogo antes da pausa para a Copa do Mundo, Arthur Cabral roubou a cena na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians. Autor dos três gols do Glorioso, o atacante deu alegria aos alvinegros depois da eliminação precoce na Copa do Brasil.

A ida do zagueiro argentino para o Palmeiras não deve ser o único problema que a diretoria do Glorioso enfrentará durante a pausa para a Copa do Mundo. Outro jogador com futuro indefinido é Danilo, que tem sido especulado em outros clubes. O volante ficou fora da partida contra o Corinthians por problemas pessoais. Ainda assim, a ausência chamou atenção, já que o confronto poderia marcar o 13º jogo do atleta no Campeonato Brasileiro, número que o impediria de defender outra equipe da Série A da competição nesta temporada.

Apesar da despedida de um ídolo, a estrela da noite foi Arthur Cabral. O atacante do Glorioso brilhou no Nilton Santos e marcou os três gols da vitória alvinegra diante do Corinthians. a sua melhor atuação desde que chegou ao clube, no meio do ano passado.

O centroavante do Fogão abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas viu o Corinthians empatar pouco depois com Garro, que aproveitou uma bobeada da defesa botafoguense para balançar as redes. Ainda antes do intervalo, o camisa 19 voltou a aparecer para recolocar o Glorioso em vantagem. Já na segunda etapa, o atacante fechou sua grande atuação com mais um gol e sacramentou a vitória.

No fim da partida, o Glorioso quase ampliou. Após cobrança de escanteio, Hugo Souza fez um milagre na cabeçada de Barboza. No mesmo lance, Santi Rodríguez colocou a bola 'onde a coruja dorme', mas parou na trave.