Goleiro Weverton volta a ganhar chance na seleção brasileiraReprodução / Grêmio

Mais artigos de Hugo Perruso
Hugo Perruso
Depois de Neymar, Weverton foi outra grande surpresa na lista de 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A experiência falou mais alto e foi determinante para a inesperada chance ao goleiro de 38 anos, atualmente no Grêmio e que esteve na Copa de 2022, no Catar. Ainda assim, não foi o único motivo.
Afinal, também pesou o momento complicado dos dois principais goleiros da seleção brasileira. Especialmente Alisson, que não atua há mais de dois meses e recuperação de lesão na coxa direita.
Veja também: Convocação da Seleção para a Copa do Mundo gera memes na Web
Além do goleiro titular ser uma incógnita pela falta de ritmo, Ederson não vive bom momento no futebol turco. Diante deste cenário, a comissão técnica avaliou que seria um risco levar um terceiro goleiro inexperiente, já que poderia ter que utilizá-lo em alguma partida.
As atuações de Bento, que não foi bem quando utilizado, e de Hugo Souza, que também cometeu erros, ajudaram na decisão por alguém mais experiente.
"Um nome que já esteve muito presente aqui na seleção brasileira. Teve muitas convocações, muitos jogos, participou de Copa do Mundo, Olimpíada, Eliminatórias, a gente tem muita confiança nele. Foi um momento em que a gente viu essa necessidade de elevar a nossa experiência, não apostar nos jovens, como Bento, Hugo, John", explicou o preparador de goleiros da seleção, o tetracampeão Taffarel.
"Devido ao Allison que está recuperando uma lesão, está bem, duas semanas já trabalhando com o grupo e se cuidando mais para a Seleção. Então acredito que foi uma escolha feita em prol do bem-estar de todo o grupo".
Leia mais: Carlo Ancelotti explica escolha por Neymar
Ao negar que a posição de goleiro é uma preocupação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti seguiu a mesma linha de Taffarel ao explicar sua escolha por Weverton.
"Alisson está voltando de lesão mas está bem, deve jogar o próximo jogo e terá tempo para estar 100%. Este ano testamos três goleiros, Bento, Hugo Souza e John, mas pensamos que para essa competição precisamos de jogadores experientes, como Weverton".
 