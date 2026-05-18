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Convocação da Seleção para a Copa do Mundo gera memes na Web; confira
Torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México
Rio - A convocação da seleção brasileira gerou memes na Web. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, pelo Grupo C, a Amarelinha enfrentará Haiti, dia 19, e Escócia, dia 24.
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