Danilo teve grande atuação contra a CroáciaRich Storry / AFP
Com isso, o Glorioso se mantém como o clube que mais cedeu atletas à Seleção para o Mundial, chegando ao número de 48 jogadores, ampliando a vantagem para o São Paulo, segundo colocado, com 46.
Danilo já havia sido convocado em 2022, quando atuava pelo Palmeiras e o técnico do Brasil era o Tite. No entanto, ele não entrou em campo nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, em junho daquele ano. Desde então, o jogador passou dois anos na Inglaterra, jogando pelo Nottingham Forest, e foi contratado pelo Botafogo em julho de 2025.
Confira os jogadores do Botafogo convocados nas Copas
1934: Pedrosa, Octacílio, Ariel, Martim Silveira, Waldyr, Canalli, Carvalho Leite, Átila;
1938: Nariz, Zezé Procópio, Martim Silveira, Perácio, Patesko;
1950: Nilton Santos;
1954: Nilton Santos, Didi;
1958: Nilton Santos, Didi, Garrincha;
1962: Nilton Santos, Didi, Garrincha, Zagallo, Amarildo;
1966: Manga, Rildo, Gerson, Jairzinho;
1970: Paulo César Caju, Jairzinho, Roberto Miranda;
1974: Marinho Chagas, Jairzinho, Dirceu;
1978: Rodrigues Neto, Gil;
1982: Paulo Sérgio;
1986: Josimar, Alemão;
1990: Mauro Galvão;
1998: Gonçalves, Bebeto;
2014: Jefferson;
2026: Danilo.
*O Botafogo não teve convocados à Seleção para as edições de 1994, 2002, 2006, 2010, 2018 e 2022.
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