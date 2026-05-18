Danilo teve grande atuação contra a Croácia - Rich Storry / AFP

Danilo teve grande atuação contra a CroáciaRich Storry / AFP

Publicado 18/05/2026 18:09

Rio — O técnico Carlo Ancelotti anunciou os convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), em evento no Museu do Amanhã, na Zona Portuária. A lista conta com a presença do meia Danilo, que se tornou o primeiro jogador do Botafogo a ser convocado para a competição desde o goleiro Jefferson, em 2014.



Com isso, o Glorioso se mantém como o clube que mais cedeu atletas à Seleção para o Mundial, chegando ao número de 48 jogadores, ampliando a vantagem para o São Paulo, segundo colocado, com 46.



Danilo já havia sido convocado em 2022, quando atuava pelo Palmeiras e o técnico do Brasil era o Tite. No entanto, ele não entrou em campo nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, em junho daquele ano. Desde então, o jogador passou dois anos na Inglaterra, jogando pelo Nottingham Forest, e foi contratado pelo Botafogo em julho de 2025.

Já em 2026, ele vive uma grande fase no Alvinegro, com 11 gols e três assistências no ano. Além do momento artilheiro, o atleta também se consolidou como um pilar do meio-campo, auxiliando na construção de jogadas e nos aspectos defensivos.

Ele foi convocado para as partidas contra a França, que marcou sua estreia com a camisa da Seleção, e a Croácia, quando marcou seu primeiro gol vestindo a Amarelinha.

Confira os jogadores do Botafogo convocados nas Copas

1930: Benedito, Pamplona, Carvalho Leite, Nilo;

1934: Pedrosa, Octacílio, Ariel, Martim Silveira, Waldyr, Canalli, Carvalho Leite, Átila;

1938: Nariz, Zezé Procópio, Martim Silveira, Perácio, Patesko;

1950: Nilton Santos;

1954: Nilton Santos, Didi;

1958: Nilton Santos, Didi, Garrincha;

1962: Nilton Santos, Didi, Garrincha, Zagallo, Amarildo;

1966: Manga, Rildo, Gerson, Jairzinho;

1970: Paulo César Caju, Jairzinho, Roberto Miranda;

1974: Marinho Chagas, Jairzinho, Dirceu;

1978: Rodrigues Neto, Gil;

1982: Paulo Sérgio;

1986: Josimar, Alemão;

1990: Mauro Galvão;

1998: Gonçalves, Bebeto;

2014: Jefferson;

2026: Danilo.



*O Botafogo não teve convocados à Seleção para as edições de 1994, 2002, 2006, 2010, 2018 e 2022.