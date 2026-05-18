Danilo é um dos principais líderes da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo é um dos principais líderes da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/05/2026 18:07

Rio - Danilo carregará nas costas não só o peso de ter sido o primeiro nome confirmado por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo, mas um pouco da desconfiança de parte dos torcedores brasileiros. Isso porque o experiente zagueiro, que já disputou o torneio em 2018 e 2022 e pode atuar também nas laterais, não costuma aparecer nem sequer na escalação ideal do Flamengo, clube que representa.



Em 2026, o defensor soma apenas 14 jogos, 12 entre os titulares. No entanto, a polivalência e, sobretudo, a liderança dentro e fora das quatro linhas o levaram a ser chamado, nesta segunda-feira (18). “É muito importante, não só em campo, mas também fora. Eu gosto dele. Como caráter, personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás”, declarou o técnico italiano, que, no fim de março, em entrevista coletiva, antecipou que o chamaria.



A situação é parecida com a de Daniel Alves, no Mundial do Catar. À época com 39 anos, o lateral-direito apareceu na lista de Tite mesmo em baixa no Pumas, do México - havia disputado somente 13 partidas naquela temporada. “Ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e traz seu aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com mais de uma qualidade, outros com mais de outra”, justificou o então treinador da Amarelinha, em novembro de 2022.



A questão é que, na hora em que a seleção brasileira precisou de um jogador no setor, Éder Militão foi improvisado - tanto nas oitavas quanto nas quartas de final, diante de Coreia do Sul e Croácia, respectivamente.

Será que o mesmo pode acontecer com Danilo?

Danilo tem um trunfo para não repetir Daniel Alves: a chance de jogar em qualquer uma das posições na defesa. Agora já anunciados, os seus concorrentes serão Bremer, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley, Alex Sandro e Douglas Santos.



A tendência é que ele não esteja entre os titulares de Carlo Ancelotti. No entanto, a experiência pode pesar e muito na escolha do comandante.

A minutagem de Daniel Alves na Copa do Mundo de 2022

. Brasil 2x0 Sérvia (Fase de Grupos) - Não entrou em campo

. Brasil 1x0 Suíça (Fase de Grupos) - Não entrou em campo

. Camarões 1x0 Brasil (Fase de Grupos) - Titular, por 90 minutos

. Brasil 4x1 Coreia do Sul (Oitavas de Final) - Entrou, por 27 minutos

. Croácia 1x1 Brasil (Quartas de Final) - Não entrou em campo

Agenda do Brasil na Copa do Mundo de 2026

. 13 de junho - Brasil x Marrocos - MetLife Stadium (Nova Jersey), às 19h

. 19 de junho - Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 21h30

. 24 de junho - Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h