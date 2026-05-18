Bebeto no Museu do Amanhã - Hugo Perruso / O Dia

Bebeto no Museu do Amanhã Hugo Perruso / O Dia

Publicado 18/05/2026 17:28

Rio - No dia da convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o ex-atacante Bebeto compareceu ao evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e analisou o cenário do setor ofensivo do Brasil. O tetracampeão analisou as opções para o técnico Carlo Ancelotti e fez elogios a Pedro, do Flamengo.



Ao ser questionado sobre quem deveria assumir a numeração clássica de área na competição, Bebeto listou concorrentes de peso, mas destacou as características específicas do jogador rubro-negro: "Eu acho que esse nove, com certeza, é o Pedro, né? Que faz aquele pivôzinho ali, né? Aquela referência".



"O Pedro também é aquele cara diferente, porque aquele 9 de referência que a gente não tem. A gente tem o Igor Thiago, que é bom jogador, o João Pedro, que é muito bom jogador. O Endrick, que é um menino predestinado", comentou.

Sobre os nomes intocáveis na lista de Ancelotti, o ídolo reiterou o papel indispensável de Neymar como a grande referência técnica e o fator de desequilíbrio do grupo, independentemente do cenário em que se encontre.



"O Neymar, com certeza, vai. Ele é diferente. Quando pega na bola, você espera alguma coisa, né? É isso. Os grandes jogadores são assim", destacou.