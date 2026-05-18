Lamine Yamal se lesionou contra o Celta de Vigo, no dia 22 de abril - Josep Lago / AFP

Lamine Yamal se lesionou contra o Celta de Vigo, no dia 22 de abrilJosep Lago / AFP

Publicado 18/05/2026 13:24 | Atualizado 18/05/2026 13:25

Espanha - A seleção espanhola terá um desfalque de peso na estreia na Copa do Mundo. Lamine Yamal, do Barcelona, se recupera de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e não deve ser envolvido na partida de abertura. O jovem ponta também é dúvida para o segundo jogo do torneio. A informação é do portal americano 'The Athletic', braço esportivo do 'The New York Times'.

A lesão do camisa 10 do Barça aconteceu no dia 22 de abril, contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. Quando substituído, o jogador demonstrou ter ficado visivelmente abalado com a contusão. Desde então, tem passado por tratamento conservador, alinhado com a equipe médica do time e da seleção, com foco em se recuperar a tempo do Mundial.

Cabeça de chave do Grupo H, a Espanha estreia contra Cabo Verde no dia 15 de junho. Em seguida, enfrenta a Arábia Saudita, dia 21. Ambas as partidas, a princípio, não terão a presença de Yamal. A esperança é que o craque possa voltar a ficar à disposição para o jogo considerado o mais difícil da seleção espanhola na fase de grupos, contra o Uruguai, dia 26.

Lamine Yamal vive uma crescente impressionante na carreira. Nesta temporada, marcou 24 gols e deu 18 assistências em 45 partidas pelo time catalão. Com apenas 18 anos, o ponta já veste a camisa 10 eternizada por Messi, é a principal referência técnica do time e foi segundo lugar na Bola de Ouro do ano passado. Pela seleção, conquistou a Eurocopa de 2024 e o prêmio de melhor jogador jovem do torneio.