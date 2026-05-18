Lamine Yamal se lesionou contra o Celta de Vigo, no dia 22 de abrilJosep Lago / AFP
Yamal deve perder estreia da Espanha na Copa do Mundo, diz jornal
Atacante também é dúvida para o segundo jogo da seleção no Mundial
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Carlo Ancelotti divulgará a lista oficial para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã
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